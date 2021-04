Ehrenamtliche Mitarbeiter der Kinder- und Jugendarbeit werden immer wieder mit Situationen konfrontiert, in denen sie eine Kindeswohlgefährdung erkennen könnten. „Gewalt gegen Kinder ist ein hochaktuelles und sehr problematisches Thema“, betonen Natalie Dernberger, Vorsitzende Kreisjugendring Germersheim (KJR) und der Erste Kreisbeigeordnete Christoph Buttweiler(CDU). Deshalb laden der KJR und das Jugendamt der Kreisverwaltung Germersheim Ehrenamtliche ein, die in Vereinen, Verbänden oder anderweitig mit der Betreuung von Kindern und Jugendlichen beschäftigt sind, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Am Dienstag, 11. Mai, 19 bis 20.30 Uhr, wird in einem Online-Meeting erörtert, wie man Risiken für das Wohl von Kindern in der ehrenamtlichen Arbeit erkennen und was man konkret tun kann. Der Teilnahmebetrag beträgt 5 Euro. Anmeldung nimmt beim Kreisjugendamt Jeanette Zikko-Giessen entgegen, Telefon 07274 53-372, E-Mail: j.zikko@kreis-germersheim.de.