Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Ich bin mir sicher, dass es auch in Zukunft Wald geben wird. Er wird aber nicht mehr so aussehen wie heute. Nur, wie er aussehen wird, das kann heute noch niemand seriös sagen“. Volker Westermann ist Bildungsförster beim Forstamt Pfälzer Rheinauen und führt durch Forstreviere in Bellheim und Lustadt. Dabei gibt es auch positive Überraschungen.

Der erste Blick auf den Wald ist allerdings deprimierend. Eine gerade Linie trennt Feld und Wald. Die Linie besteht aus grünem Gebüsch – und darüber vertrockneten