Vom Tanzabend zur Diamanthochzeit: Im ehemaligen „Neuburger Hof“ begann die gemeinsame Geschichte von Karin und Wolfgang Bosbach.

Karin und Wolfgang Bosbach blicken am 22. April auf sechs Jahrzehnte gemeinsames Leben zurück – und auf eine Zeit, in der in Neuburg vieles zusammenlief. Im ehemaligen „Neuburger Hof“ in idyllischer Lage am Ortseingang bei der Lautermuschel begann ihre gemeinsame Geschichte. Sie sind zufrieden, glücklich, relativ gesund und genießen das Leben im großen Haus mit „vier Generationen“, zu denen Tochter, Enkel und ein kleiner Urenkel gehören.

Immer gute Tanzmusik

Es war vor 61 Jahren, als Karins Bruder Dieter den Soldaten Wolfgang übers Wochenende aus der Zweibrücker Kaserne mit nach Hause brachte, „weil es hier am Wochenende immer so gute Tanzmusik gab“. Der „Neuburger Hof“ mit Gastraum und Gästezimmern wurde von Karins Mutter gebaut und geleitet, familiäre Mithilfe war selbstverständlich. „Das hat aber auch Spaß gemacht, das ganze Dorf kehrte hier ein und es gab viele Feierlichkeiten“, erzählt Karin Bosbach.

All das hat dem Stadtmensch Wolfgang Bosbach aus Oberhausen im Ruhrgebiet sofort gefallen. Noch viel mehr gefiel ihm aber die hübsche Karin. 1966 wurde mit Familie, Freunden und Wolfgangs Verwandten aus dem Ruhrgebiet geheiratet, „mit einem beeindruckenden Brautzug durchs ganze Dorf zur Kirche“. Die Töchter Jutta und Sabine kamen zur Welt, und Karin war in der Gastwirtschaft der Mutter tätig, die sie 1975 auch übernahm.

Lustiger Asbach-Stammtisch

Wolfgang war technischer Angestellter bei Michelin in Karlsruhe und half in der Freizeit im Familienunternehmen. Es war immer lebhaft im „Neuburger Hof“: Tanzmusik am Wochenende, Ausflugsbusse, große Gesellschaften zu Hochzeiten und Geburtstagen. Besonders lustig sei der Asbach-Stammtisch gewesen, berichten Karin und Wolfgang und lachen. Aber es war auch viel Arbeit, beschreibt die ehemalige Wirtin, und sie erwähnt ihren großen Freundeskreis, der stets zur Mithilfe und Entlastung bereit war. Als 1988 der „Neuburger Hof“ geschlossen wurde, gab es Raum, Zeit und Energie für Neues.

Jeweils für ein Jahr waren Karin und Wolfgang Gasteltern für einen Jungen aus Brasilien und ein Mädchen aus Honduras. „Es war eine große Bereicherung. Wir haben sie ins Herz geschlossen. Sie waren auch in Neuburg voll integriert.“ Außer Hochdeutsch hätten sie schnell gelernt, dass man sich im Dorf immer mit „Jouu“ begrüßt und gerne „ään Ring Lawwerworscht“ kauft. Die Bosbachs machten Reisen in die weite Welt, unter anderem nach Thailand, Mexiko, Kuba und Miami, waren aber auch in der Heimat sehr engagiert. Wolfgang war Mitglied des Verbandsgemeinderats und 33 Jahre im Gemeinderat, Vorstand des Fußballvereins, Prüfer bei der Industrie- und Handelskammer, Schöffe beim Gericht und Fahrer des Neuburger Bürgerbusses. Sein Engagement wurde mit der Landesehrennadel gewürdigt. Karin ist aktiv beim Bürgerverein, hilft unter anderem beim Kochen und bei Festen.

Im großen Garten in der Rheinaue wird die Diamanthochzeit gefeiert: mit Verwandten, Bekannten und dem netten, stets hilfsbereiten Freundeskreis.