Eine Kommune sucht einen neuen Pächter für die gemeindeeigene Gaststätte. Eine neue Idee könnte sogar das gesamte Dorfleben bereichern.

Der Westheimer Landgasthof im Martin-Luther-Weg 2 befindet sich in der Ortsmitte. Die Lage neben dem Bürgerhaus, der Grundschule, der Kindertagesstätte Löwenzahn, dem Altenpflegeheim Palatina und dem Kerweplatz, der als Parkplatz genutzt werden kann, ist ideal. Das Gebäude umfasst neben dem Restaurant, einer Bierstube, einem Biergarten und einer Wohnung auch zwei Fremdenzimmer. Von gut bürgerlicher einfacher sowie gehobener deutscher Küche, über mediterrane Spezialitäten, bis hin zum Fine Dining – das Speisenangebot der bisherigen Pächter war vielseitig.

Seit Januar sind aber alle Zimmer unbewohnt, Gasträume und Küche ungenutzt. Eigentlich sollte sich das schnell wieder ändern: Um einen neuen Pächter zu finden, hatte die Gemeinde bereits Ende des vergangenen Jahres die Brauerei in Bellheim kontaktiert und vor Kurzem laut Ortsbürgermeisterin Susanne Grabau ( FWG) auch noch eine Ebay-Kleinanzeige geschaltet.

Mehr zum Thema

Kein Pächter, aber Kosten

Die positive Nachricht: Es gab einige Interessenten, die das Gebäude besichtigt haben, darunter gestandene Gastronomen, aber auch Bewerber, die sich selbstständig machen wollen. Die negative Nachricht: Bisher kam kein Pachtvertrag zustande, weil die Kandidaten abgesprungen waren oder sich für ein anderes Objekt entschieden hatten. Die Suche geht also weiter. Aktuelles Problem: Auch die Ausgaben für den Landgasthof laufen weiter. Grabau sprach im Gemeinderat von „6000 bis 7000 Euro jährlich“.

Eine neue Idee: „Die Wohnung separat zu vermieten, damit die Kosten gedeckt sind.“ Ob das geschieht, ist derzeit aber noch offen. Klar ist dagegen, dass bei einer separaten Wohnungsvermietung „im Mietvertrag stehen muss, dass es nach 22 Uhr nicht mucksmäuschenstill sein soll“, betonte Grabau im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Klar ist für sie auch, dass viele Gaststätten-Interessenten gar keine Wohnung benötigten.

Kulturverein als Idee

Im Gemeinderat informierte Grabau über den Hinweis der FWG-Ratsmitglieder Philipp Herbel und Franziska Hirl, dass in Fischbach bei Dahn ein Verein eine Gaststätte betreibe. Deren Vorschlag: ähnlich wie in Schwegenheim einen Kulturverein in Westheim zu gründen. Ein angestrebtes Ziel: den Landgasthof, solange es keinen neuen Pächter gibt, ein- oder zweimal wöchentlich zu öffnen, damit sich Bürgerinnen und Bürger dort treffen und „ein Bierchen trinken können“.

Für Grabau steht außer Frage, dass ein Kulturverein für die Kommune positiv sei: „Es wäre erstrebenswert.“ Gleichzeitig stellt sich für sie aber auch die Frage, ob sich genügend Interessenten dafür finden. Sicher gebe es etliche Personen, die sich bereit erklären würden, mal eine Stunde hinter der Theke zu stehen und Getränke auszuschenken. „Es braucht aber auch eine Organisation, die dahintersteht“, betonte Grabau. Konkret: Es müssen sich auch Personen für Vorstandsämter finden. Und es muss eine Konzession für die Gaststätte beantragt werden. Der anvisierte Kulturverein soll aber nicht nur übergangsweise an einigen Tagen den Landgasthof öffnen, sondern auch kulturelle Veranstaltungen im Dorf kanalisieren.

Im Gemeinderat stieß der Vorschlag auf offene Ohren: „Das ist eine gute Idee. Ich hoffe, dass sich genügend Helfer finden“, sagte Christian Systermans (SPD). Noch im März soll es laut Grabau eine Info-Veranstaltung geben, um das Interesse der Bevölkerung abzuklopfen.