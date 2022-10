Wie reagieren, wenn der geliebte Vierbeiner beim Gassigehen etwas verschluckt hat. Vieles ist erlernbar. Ein Hundeexperte gibt Tipps.

Ein jeder Hundebesitzer wird diese Sorge kennen. Der geliebte Vierbeiner erkundigt beim Gassigehen die Welt mit der Schnauze auf der Erde. Schneller als man schauen kann hat er alles, was halbwegs essbar sein könnte, im Mund. Der Alptraum: Der Hund verschluckt etwas Giftiges, kommt in Lebensgefahr. Wie eine Vergiftung erkannt wird, und vor allem, wie man sie verhindert, konnten Herrchen und Frauchen am Sonntag im Vereinsheim des Leimersheimer Hundeclubs lernen.

Dafür hatte sich der Verein Experten eingeladen. Stefan Kaspar, Betreiber der Hundeschule Royal Steps aus Mannheim, leitete das Seminar zusammen mit seiner Frau Iris. Sie fragten zunächst mal in die Runde, warum die Teilnehmer sich für das Giftködertraining interessierten. „Ich weiß mir nicht zu helfen, wenn mein Hund etwas verschluckt, sondern schreie einfach hysterisch auf“, bekennt eine Frau und lacht. „Und deshalb brauch ich das Training heute.“ Eine andere Dame sagt, dass sie eine Giftköderapp habe, die ständig Warnungen ausspuckt. Das mache sie verrückt.

Vergiftete Ratten eine Gefahr

„Meine erste Empfehlung: Schalten Sie die App aus“, antwortet Iris Kaspar. Und erklärt auch, warum: Das Hunde tatsächlich beispielsweise vorsätzlich vergiftete und ausgelegte Wurststücke essen, käme in der Realität so gut wie nie vor. Dass sei mehr wie ein negativer Sechser im Lotto. Dennoch kann dem Tier beim Gassi gehen vieles gefährlich werden. Sie könnten zum Beispiel Ratten essen, die Rattengift in sich tragen. Oder durch ein frisch gedüngtes Feld rennen. Im Dünger sind Giftstoffe, die die Tiere auch durch die Haut aufnehmen können.

Sandra Beck, die zweite Vorsitzende des Hundevereins, musste so eine Erfahrung vor kurzem machen: Ihr Beagle war nach einer Vergiftung drei Tage in der Tierklinik, bekam Infusionen. Schlimmeres konnte verhindert werden, weil seine Halterin früh handelte. Ein wichtiger Hinweis für die Teilnehmer: Sie können am Zahnfleisch des Tieres erkennen, wenn etwas nicht stimmt. „Gift beeinflusst das Blut, und eine gut durchblutete Stelle ist das Zahnfleisch“, erklärt Kaspar. „Wenn Sie kurz mit dem Finger auf das Fleisch drücken, sollte es nach einer Sekunde wieder die gewohnte rosa Farbe annehmen. Wenn es länger blass bleibt, sollten Sie den Tierarzt rufen.“ Überhaupt empfiehlt das Ehepaar, immer die Nummern von Tierarzt und 24-Stunden Notdienst parat zu haben. Und die Adressen ins Navi einzuspeichern. Am Besten auch vorsorglich bei jedem Urlaub. Denn in der Panik einer Notsituation fällt es mitunter schwer, schnell den nächsten Tierarzt zu finden.

Die Hand mit der Belohnung

Im praktischen Teil des Seminars lernten die Teilnehmer die Methode, um den Hund das Fressen von Fundstücken abzugewöhnen. Es beginnt mit einem Stück Futter in der Hand. Wenn der Hund direkt zur Fressbewegung ansetzt, wird die Hand geschlossen. Erst wenn er Sitz macht und den Halter anschaut, wird er mit dem Futter belohnt. Als Prüfung zum Ende des Tages legten die Hundetrainer Futter im Gelände aus, das die Hunde nur anzeigen, aber nicht fressen sollten. Für jedes Hören aufs Herrchen gab es Leckerli. „Der Hund hat den Wunsch: Das leckeraussehende Ding da essen. Wir haben den Wunsch: Lass die Finger davon“, sagt Kaspar. „Er muss lernen, 'das gut duftende Teil ist nicht so toll, wie das, was ich mit dir mache.“

Das Leckerli, das die Tiere für braves Verhalten und Gehorsam bekommen, sei ein bisschen so wie das Geld für Menschen. „Und auch bei uns kann man mit Motivation und Sonderlob manchmal viel erreichen. Oder man gibt uns das Gefühl, dass nur wir eine bestimmte Arbeit gut erledigen können. Dann machen wir das auch mal, wenn wir keine Lust haben. Das ist bei Hunden nicht anders.“ Natürlich ist das Training nach dem Kurs noch nicht in Fleisch und Blut übergegangen. Wie immer muss mit dem Hund geübt werden.