Mit einem Entwurf für den Bau eines neuen Altenheims in Germersheim befasste sich der Kreistag in einer Sitzung im April 1972. Auf Kritik stieß dabei die Planung, die vorsah, das Altenheim als Hochhaus zu errichten. Insbesondere die grundsätzliche Frage, ob sich „die Betagten in einem Hochhaus wohlfühlen“ könnten, wurde von den Kreistagsmitgliedern eingehend erörtert. Bekanntlich wurde das in der 17er Straße zwischen Sparkasse und Berufsschule liegende Altersheim schließlich doch als „Hochhaus“ errichtet und 1975 fertig gestellt. Vor wenigen Jahren erfolgte der Umzug in einen nur wenige Stockwerke hohen Neubau in der Nachbarschaft.