Der Obst- und Gartenbauverein lädt ein zum „1. Wiegen der German Giant Vegetable Growers“. Das 1. Internationale Wiegen von Kürbissen und anderem Riesengemüse findet am Montag, 3. Oktober, ab 12 Uhr auf dem Parkplatz an der Arena statt.

In diesem Jahr findet ein internationaler Wettbewerb nach den Regeln der GPC, dem Weltverband „Great Pumkin Commonwealth“ statt. Daher können Kürbisliebhaber und auch Züchter von Riesengemüse aus der ganzen Welt teilnehmen. Ihre Teilnahme bereits zugesagt haben zahlreiche nationale Züchter. Erwartet werden Kürbisse mit einem Gesamtgewicht von über 500 Kilogramm. Auf die fünf „gewichtigsten“ Kürbisse warten Preisgelder bis 350 Euro, die acht schwersten Riesengemüse werden ebenfalls mit einem attraktiven Geldpreis prämiert.

Für Kinder gibt es ein Angebot zum Kürbis-Schnitzen mit Prämierung. Teilnehmer am Wettbewerb „Kürbis-Schätzen – Was wiege ich?“ können ebenfalls Preise gewinnen. Eine große Kürbisausstellung informiert über die Vielfalt des Kürbisses.

Für Speis’ und Trank ist gesorgt. Dabei gibt es viele Angebote rund um den Kürbis.

Die Kürbisse können am Montag, 3. Oktober, ab 10 Uhr oder nach Absprache bereits am Sonntag, 2. Oktober an der Arena, „Zum Sportplatz 6“ angeliefert werden. Rückfragen bitte an Norbert Andres unter Telefon 06344 6193.