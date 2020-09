Die Sandstraße zur grünen Oase machen – dafür werden Ideen gesucht und belohnt. Die Stadt ruft zur Teilnahme an einem Wettbewerb in zwei Kategorien auf. Zum einen geht es um die Bepflanzung und Gestaltung von Fassaden, Fenstern, Hoftoren, Balkonen, Schaufenstern. Die Idee sollte an oder direkt vor dem Gebäude umgesetzt werden und nach Möglichkeit auf andere Gebäude übertragen werden können. So kann ein Wiedererkennungsmerkmal für die Innenstadtroute geschaffen werden, so Zentrumsmanager Elias Kappner. Die fünf besten Ideen werden mit bis zu 200 Euro bei der Umsetzung unterstützt. Die zweite Kategorie betrifft den Kinovorplatz, der mittels einer mobilen und/oder temporären Bepflanzung und Gestaltung aufgewertet werden soll. Die beste Idee dafür wird mit bis zu 1000 Euro bei der Umsetzung unterstützt. Die Ideen können gerne mit Farbe, Licht und Kunst angereichert werden, so Kappner. Ideen werden bis 15. November gesammelt und können nebst einer kurzen Beschreibung und Bild bei Elias Kappner im Stadthaus, Kolpingplatz 3, abgegeben oder per E-Mail an ekappner@germersheim.eu geschickt werden. Er gibt auch weiter Auskünfte, Telefon 07274 960255.