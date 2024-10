Das Kinder- und Jugendtheater-Ensemble „Frogs on stage“ der Bühnenfrösche Jockgrim gehört zu den drei Preisträgern des Wettbewerbes „Schappo“ 2023 des Rhein-Pfalz-Kreis.

Im vergangenen Jahr bewarb sich das südpfälzische Amateurtheater als eines von zwölf Ensembles mit einem Film bei den Ausrichtern. Darin war das Theaterstück „Die Monsterinsel“ zu sehen, die von einer der beiden Jockgrimer Regisseurinnen, Jutta Reuter, geschrieben und im vergangenen Jahr in Jockgrim uraufgeführt wurde.

Am Freitag, 25. Oktober, 20 Uhr treten die „Frogs on stage“ im Carl-Bosch-Haus in Maxdorf erneut mit „Die Monsterinsel“ auf. Die beiden anderen Preisträger-Ensembles, das Theater ImPuls aus Mannheim und „Zu viel Jamal“ aus Heidelberg spielten bereits am letzten Wochenende. Alle drei Preisträger haben damit die Chance, zu den bereits gewonnenen 2000 Euro Preisgeld noch zusätzlich 1000 Euro zu bekommen, wenn sie Sieger beim Publikumspreis werden.

Karten zu der Aufführung der Frogs on stage gibt es an der Abendkasse, telefonisch unter 06234 927050 oder online auf www.palatinum-mutterstadt.de für jeweils acht Euro. bic