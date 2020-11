Um die Sandstraße zu einer grünen Oase zu machen, rief die Stadt bis 15. November zur Teilnahme an einem Wettbewerb auf. Es ging um die Bepflanzung und Gestaltung von Fassaden, Fenstern, Hoftoren, Balkonen und Schaufenstern. Die fünf besten Ideen werden mit bis zu 200 Euro bei der Umsetzung unterstützt. Die zweite Kategorie betrifft den Kinovorplatz, der aufgewertet werden soll. Die beste Idee wird mit bis zu 1000 Euro bei der Umsetzung unterstützt. Aufgrund der derzeitigen Entwicklung der Corona-Pandemie hat sich die Stadtverwaltung dazu entschlossen, den Wettbewerb im kommenden Jahr nochmals durchzuführen. Alle bisher eingereichten Ideen bleiben gültig und werden bei der Preisvergabe berücksichtigt. Infos bei Elias Kappner im Stadthaus, Kolpingplatz 3, Telefon 07274 960255, oder per E-Mail an ekappner@germersheim.eu.