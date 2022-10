Die Stadt Germersheim sucht Ideen, wie der Kinovorplatz in der Sandstraße grüner und lebendiger gestaltet werden kann.

Mitmachen können alle, die in Germersheim wohnen, arbeiten, studieren oder zur Schule gehen. Es können Maßnahmen zur Bepflanzung enthalten sein. Zusätzliche Elemente wie Sitzgelegenheiten, Kunst, Insektenhotels und vieles mehr sind als Ergänzung möglich. Die Maßnahmen müssen jedoch mobiler und temporärer Art sein, ohne bauliche Maßnahmen. Es können auch Vorschläge zur Belebung des Platzes (mit Grobkonzept für den geplanten Belebungsvorschlag) sein. Vom Nachbarschaftskino bis hin kleinen Konzerten ist alles möglich, schreibt die Stadtverwaltung. Die Verwirklichung der Maßnahme muss vom Wettbewerbsteilnehmenden umgesetzt werden. Die Stadt übernimmt lediglich eine unterstützende Rolle und die trägt die Materialkosten.

Bislang eingereichte Vorschläge zur Begrünung werden weiter berücksichtigt, so die Stadt. Bis zum 31. Januar 2023 können die Ideen nebst Anmeldeformular und einer Skizze im Stadthaus bei Tami Ziegler, Telefon 07274 960-255, abgeben werden oder elektronisch per Mail an tami.ziegler@germersheim.eu.

Info

Weitere Infos und das Anmeldeformular in Internet: www.germersheim.eu.