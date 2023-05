Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein Teil des Westwallwegs ist derzeit gesperrt: Über hundert Jahre alte Buchen sterben ab, herabfallende Äste würden Wanderer in Lebensgefahr bringen. Die Pilzsaison werde deshalb eine besondere Herausforderung, warnt der Förster.

Wenn der Wald stirbt, dann ist dies für den Naturgenießer in der Regel nur eine rein optische Erfahrung. Doch es kann auch gefährlich werden. So wie nun auf dem gerade an den Wochenenden