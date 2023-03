Die Westheimer Kerwe wird am vierten September-Wochenende gefeiert. Vergangenes Jahr gab es aber eine Änderung. Dieses Jahr gibt es die nächste. Jahrelang – 2020 und 2021 wegen der Pandemie ausgenommen – startete die Traditionsveranstaltung samstagnachmittags und endete dienstagabends. Zudem fand die offizielle Eröffnung immer nach dem Umzug der Oldtimerfreunde samstags, 17.30 Uhr, auf dem Kerweplatz statt. Vergangenes Jahr hat die Kommune etwas Neues probiert – mit Erfolg: Erstmals begann die Kerwe schon am Freitagabend, endete dafür aber bereits am Montagabend. Dennoch wurde das Fest – wie früher – erst am Samstagabend offiziell eröffnet. Den früheren Beginn und das frühere Ende der viertägigen Kerwe will die Gemeinde laut Beigeordnetem Gerhard Weiss (FWG) dieses Jahr beibehalten: Das Fest startet also am Freitag, 22. September und endet am Montag, 25. September. Neu: Erstmals soll auch die offizielle Eröffnung nun am Freitagabend stattfinden.