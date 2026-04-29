Dekorative Fenstermotive und ein kurzes abendliches Miteinander – Adventsfenster werden bereits in einigen Kommunen angeboten. Für Westheim werden Mitstreiter gesucht.

Adventsfenster erfreuen sich in einigen Kommunen bereits großer Beliebtheit. Gibt es eine solche Aktion in diesem Jahr erstmals auch in Westheim? Diese Frage ist derzeit noch offen. Klar ist hingegen, dass die Veranstaltung nur stattfindet, wenn sich genügend Interessenten finden: Gesucht werden Privatpersonen, Vereine und Gruppen, die bereit sind, vom 1. bis 24. Dezember jeweils ein liebevoll geschmücktes und beleuchtetes Fenster zu gestalten oder eine Geschichte, ein Gedicht beziehungsweise ein Lied vorzutragen. Wer sich das vorstellen kann, kann sich bis Donnerstag, 30. April, per E-Mail an yvonne.systermans@gmx.de melden.