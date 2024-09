Vier Tage lang wird gefeiert: Vom 20. bis 23. September 2024 findet wieder die Westheimer Kerwe statt. Insgesamt beteiligen sich sieben Vereine, dazu kommen noch zahlreiche Schausteller.

Die offizielle Eröffnung mit Freibier, alkoholfreien Getränken und Brezeln findet am Freitag um 18.30 Uhr auf dem Kerweplatz mit Ortsbürgermeisterin Susanne Grabau statt. Gleichzeitig wird dabei das neu renovierte Bürgerhaus eingeweiht. Am Kerwesamstag um 16 Uhr startet der Kerweumzug der Oldtimerfreunde. In diesem Jahr sind auch Gäste aus der Partnergemeinde Großkarolinenfeld dabei. Ab 20 Uhr gibt es Livemusik mit der Mannheimer Band „Stroke Unit“.

Der Kerwesonntag beginnt um 10 Uhr mit einem Ökumenischen Gottesdienst auf dem Kerweplatz. Im Anschluss gibt es einen Frühschoppen bei Weißwurst und Getränken sowie Musik aus Großkarolinenfeld. Um 14 Uhr findet das von der Feuerwehr organisierte Entenrennen am Hofgraben statt. Aufgrund der hohen Nachfrage der vergangenen Jahre wird die Anzahl der Lose auf 1000 aufgestockt. Von 15.30 bis 17 Uhr können die Festbesucher einem Wandelkonzert in der Protestantischen Kirche unter dem Motto „Von Hörnchen und Posaunen“ lauschem. Ab 18.30 Uhr findet die Siegerehrung des Entenrennens auf dem Kerweplatz statt.

Am Kerwemontag lädt die Ortsgemeinde Westheimer Seniorinnen und Senioren zu Kaffee und Kuchen ein, der Festbetrieb auf dem Kerweplatz beginnt um 15 Uhr. Um 18 Uhr gibt es auf dem Schulhof der Grundschule eine Übung der Jugendfeuerwehr.