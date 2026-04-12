Dass die Gemeinde Westheim differenzierte Hebesätze bei der Grundsteuer B einführen will, ist schon seit Anfang Februar klar. Jetzt steht auch deren Höhe fest.

600 Prozent für unbebaute baureife Grundstücke? Oder doch ein noch höherer, ein vierstelliger Hebesatz? Bereits im Februar hatte es dazu verschiedene Meinungen gegeben. Auch bei der jüngsten Ratssitzung lagen die Meinungen auseinander: Ortsbürgermeisterin Susanne Grabau ( FWG) betonte, dass der durchschnittliche Hebesatz in Rheinland-Pfalz in diesem Bereich „bei ungefähr um die 600 Prozent“ liege. Sie warnte vor zu hohen Ausschlägen, die eventuell Rentner über Gebühr belasteten. Und sie betonte, dass es im Dorf keine Spekulanten, keine Leute gebe, die in zehn Jahren Millionäre werden wollten.

Beigeordneter Sascha Gießler (FWG) stellte infrage, ob der von der Gemeinde Lustadt erhobene vierstellige Hebesatz (1860 Prozent) rechtssicher sei: „Das weiß man nicht genau. Das ist noch nicht ganz klar.“ Zudem betonte Gießler, dass sich die unbebauten Grundstücke, teilweise frühere Äcker, die nie als Bauplätze geplant gewesen seien, sich schon „seit 70, 80 Jahren oder noch länger“ im Eigentum der Leute befänden. Da es auch schwer sei, Bauplätze im Umkreis zu bekommen, sah Philipp Herbel (FWG) im Erhöhen des Hebesatzes einen Anreiz, damit unbebaute Grundstücke bebaut würden.

„Leuten nicht vor den Kopf stoßen“

Ziel der Erhöhung sei es, Grundstücke „möglichst rasch ihrer bestimmungsgemäßen Nutzung zuzuführen“, Leute daran zu erinnern, dass die Grundstücke einen anderen Zweck hätten, bekräftigte Markus Simon (SPD). Christian Systermans (SPD) wies auf den Wohnungsmangel in Deutschland hin und betonte, dass vorhandene private unbebaute Grundstücke beim Erschließen von Neubaugebieten der Kommune Probleme bereiten könnten. Sein Credo: „Leuten nicht vor den Kopf stoßen, sondern einen vernünftigen Konsens finden“. Philipp Herbel, der im Februar noch für einen Hebesatz im vierstelligen Bereich plädiert hatte, erachtete nun 800 Prozent als „nicht zu hoch“ und „für vertretbar“.

Nach einer von Markus Simon für die SPD beantragten Sitzungsunterbrechung war sich der Gemeinderat mit großer Mehrheit einig, auf 800 Prozent zu erhöhen: „Weil wir mal starten, vorwärtskommen wollen. Besser so als gar nicht anfangen“, kommentierte Simon, der sich einen höheren Hebesatz gewünscht hätte. Bei der anschließenden Abstimmung lehnte nur Marliese Schlick (FWG) die Erhöhung ab. Inge Volz (SPD) enthielt sich. Zuvor hatte der Gemeinderat bei einer Gegenstimme von Schlick bereits dafür votiert, differenzierte Hebesätze bei der Grundsteuer B einzuführen und eine neue Hebesatz-Satzung rückwirkend zum 1. Januar zu beschließen, was rechtlich möglich ist. Die neuen Hebesätze gelten also bereits für das laufende Jahr.

Es wird jetzt wohl nicht teurer

Ein höherer Hebesatz gilt auch für Besitzer von bebauten Nicht-Wohngrundstücken, also gewerblich genutzten Flächen: Er steigt von 465 auf 600 Prozent. Zur Einordnung: Diese Grundstücke hatten jedoch von der seit 2025 wirksamen Grundsteuerreform profitiert. Soll heißen: Es wird jetzt wohl nicht teurer als 2024. Keine Änderung gibt es bei den bebauten Wohngrundstücken: Hier bleibt der Hebesatz bei 465 Prozent. Denn: Besitzer solcher Grundstücke müssen seit der Grundsteuerreform meist eh schon mehr Geld zahlen. Von den neuen Hebesätzen sind 43 unbebaute und 37 Nicht-Wohngrundstücke betroffen.