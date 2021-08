Wer genau hinschaut, kann in seinem Garten, auf einer Wiese, einem Waldweg oder am Bach das große Krabbeln beobachten. Gute Flieger sind auch am Start. Unser Fotograf Norbert Lenz hat einige Tierchen vor die Linse bekommen. Der Biologe Siegfried Filus hat sie für uns bestimmt. Damit wir künftig erkennen, was um uns herum kreucht und fleucht.

Hockt sie bei uns am Frühstückstisch werden einige hektisch, andere sogar panisch. Das Wespen-Wegwedeln beginnt. Und irgendwie steht keiner auf die schwarz-gelb gestreiften Tiere. „Bei uns werden im Sommer zwei staatenbildende Wespenarten regelmäßig lästig, weil sie an Fleisch, aber vor allem an Süßem interessiert sind. Das sind die Deutsche Wespe und die Gemeine Wespe“, sagt Siegfried Filus. Welche Art unserem Fotografen hier auf den Tisch flog, kann der Biologe nicht genau bestimmen. „Dazu muss man ihr Gesicht sehen.“ Und das klebt am Honigschälchen-Rand. Madame Wespe nascht. Wespen sind hartnäckig. Haben sie einmal Witterung aufgenommen, lassen sie sich Filus zufolge so schnell nicht von ihrer Beute abwimmeln. Und hat eine Wespe erst einmal ein Stückchen vom Kuchen oder Grillfleisch abbekommen, dann teilt sie das sogleich ihren Artgenossen mit, die sich dann auch „ihren“ Teil abholen wollen. „Wenn eine erst mal auf den Geschmack gekommen ist, dann kommen auch mehr“, sagt Filus. Hilfsmittel wie Wespenfallen oder ähnliches hält der Fachmann jedoch für rausgeschmissenes Geld. Tiere zu töten bringe auch nicht viel. „Dann sind ein paar Wespen tot. Wenn mehrere Tausend in einem Staat leben, hat das so gut wie keinen Effekt“, findet er. Außerdem scheidet eine sterbende Wespe Pheromone aus, Botenstoffe, die Gefahr signalisieren und Artgenossen anlocken. Und die können dann durchaus aggressiv sein.

Königin startet mit Bau des Nestes

Rollladenkästen, Maulwurfsbauten oder Hohlräume auf Dachböden – bei der Wahl ihres Nistplatzes sind Wespen erfinderisch. Es ist die bereits im Vorjahr befruchtete Königin, die mit dem Bau des Nestes startet. Dafür nutzt sie morsche, fein geraspelte und eingespeichelte Holzfasern. Das Nest ähnelt zunächst noch einem kleinen Lampenschirm, wie es Nabu-Experten beschreiben, und besteht aus einer zierlichen Wabe mit mehreren waagerecht nebeneinander angeordneten, sechseckigen Zellen, in welche sie schließlich ihre ersten Eier ablegt. Aus diesen schlüpft ab Anfang Juni die erste Arbeiterinnen-Generation, die fortan die weitere Nahrungsversorgung der Königin und der Larven sowie den Hauptteil der Arbeiten zur Bildung des Insektenstaates übernehmen. Innerhalb weniger Monate wächst der Wespenstaat auf mehrere Tausend Tiere an und erreicht gegen Ende August seinen Höhepunkt.

Und das ist dann die Zeit, in der uns die Tiere besonders auffallen. „Nachdem die Wespen ihre Brut aufgezogen haben, fliegen sie nun für den Eigenbedarf aus, um sich vor allem mit Zucker zu versorgen“, sagt Filus. Das sei dann die Zeit, in der sie lästig auf dem Pflaumenkuchen thronen.

„Nicht wedeln, ruhig bleiben“, rät der Experte. Sie gar nicht dazu reizen, zuzustechen. „Ihr Stich führt häufig nicht nur zu Schmerzen, sondern auch zu schweren Blutvergiftungen, weil sie an Kadavern fressen.“ Und trotzdem sind sie nicht nur lästig, sagt Filus. Sie naschen nämlich nicht nur von unserem Kuchen, sondern vertilgen auch Mücken und Blattläuse.

„Den Winter überleben die Tiere außer der befruchteten Jungkönigin nicht“, sagt Filus. Spätestens wenn es Frost gibt, sterben sie. Dann ist erst einmal Ruhe, bis das Spiel im kommenden Jahr von vorne losgeht.