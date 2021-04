Kindererziehung ist Elternpflicht! Oft sind aber beide Elternteile oder Alleinerziehende ganztags berufstätig. Weil sie es von sich aus wollen. Oder: Weil sie es aus finanziellen Gründen leider müssen. Betreuende Grundschulen sind deshalb wertvoll. Sie leisten einen wertvollen Beitrag, Familie und Beruf besser vereinbaren zu können. Die Arbeit der Erzieher ist wertvoll. Und die gibt es nicht wertlos. Durch die Fremdbetreuung ihrer Kinder gewinnen die Eltern aus ihrer Sicht auch wertvolle Zeit. Deshalb sollte ihnen dieser Luxus auch etwas wert sein. Es ist richtig, dass der Ortsgemeinderat Zeiskam das Beitragssystem neu ausrichtet, der Betreuung dadurch noch mehr Wert verleiht und gleichzeitig das Defizit der Kommune in diesem Bereich verringern will. Schließlich ist es nicht Pflicht der Gemeinde, die originäre Aufgabe von Eltern zu finanzieren. Dass Gutverdiener viel stärker zur Kasse gebeten werden und die Kommune im Not- und Einzelfall finanzschwache Familien nicht im Stich lassen will, ist ebenfalls richtig, gerecht und wertvoll!