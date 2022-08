Aufgrund einiger gesundheitlicher und urlaubsbedingter Personalausfälle bleibt der Wertstoffhof in Berg ab sofort kurzfristig bis einschließlich Samstag, 3. September, geschlossen. Die Wertstoffhöfe in Bellheim und Rülzheim sowie der Heckensammelplatz in Westheim sind nach wie vor geöffnet. Die Mitarbeitenden vor Ort bitten um Verständnis, sollte es bei den noch geöffneten Wertstoffhöfen aufgrund der möglicherweise erhöhten Nachfrage zu längeren Wartezeiten kommen. Am Eingangstor des Wertstoffhofs Berg wurden bereits entsprechende Beschilderungen angebracht.