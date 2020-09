Am Mittwoch, 30. September, wird für neue Verkehrsleitsysteme der Boden auf dem Wertstoffhof Berg neu markiert. Aus diesem Grund ist der Wertstoffhof an diesem Tag ab 12 Uhr nachmittags geschlossen. Die beiden anderen Wertstoffhöfe in Rülzheim und Bellheim haben zu den üblichen Zeiten (8 bis 12 Uhr und 12.45 bis 16.15 Uhr) geöffnet.