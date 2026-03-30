Die Kreisverwaltung weist auf veränderte Abfuhrtermine und Öffnungszeiten der Wertstoffhöfe über die Osterfeiertage hin. Demnach sind die drei Wertstoffhöfe des Landkreises Germersheim in Westheim, Rülzheim und Berg am Karsamstag, 4. April, geschlossen. Auch die stationäre Problemmüllannahmestelle am Wertstoffhof in Rülzheim hat am Karsamstag nicht geöffnet. Zudem könnten sich der Kreisverwaltung zufolge die Müllabfuhrtermine im Landkreis verschieben. Teilweise würden Termine auch vorgezogen. Die Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, sich am Abfallkalender zu orientieren, in dem die Termine vermerkt sind.

In diesem Zusammenhang gibt die Kreisverwaltung den Tipp, den Terminservice „Denkdran“ der Abfallwirtschaft zu nutzen. Hier werden die persönlichen Abfuhrtermine (inklusive Verlegungen) per Mail zugeschickt. Daneben können die Abfuhrtermine auch als ICS-Export (iCal) in

elektronische Kalender im Handy integriert werden.