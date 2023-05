Die Nachfrage nach Gartenerde aus der Vergärungsanlage Westheim war und ist enorm. Im Nu war die gesamte Pflanzerde ausverkauft, die die Kreisverwaltung Germersheim als „Sackware“ oder als lose Erde angeboten hatte – und dies obwohl die Abfallwirtschaft des Landkreises Germersheim für dieses Frühjahr deutlich größere Mengen als im Vorjahr geordert hatte. Nun die gute Nachricht: an den drei Wertstoffhöfen im Landkreis beziehungsweise an der Grünannahmestelle Westheim ist Nachschub an Säcken angekommen und Pflanzerde kann dort wieder zum Preis von 6 Euro je 50-Liter-Sack in haushaltsüblichen Mengen (bis maximal fünf Säcke) erworben werden. „Leider konnte keine lose Pflanzerde mehr nachgeordert werden“, teilt die Kreisverwaltung weiter mit.

Die Pflanzerde entsteht auf der Basis von Kompost aus der Biogut-Vergärungsanlage in Westheim und wird ohne Zusatz von Torf hergestellt. Auf der Verpackung findet man die jeweils aktuell gemessenen Nährstoffgehalte. Diese können von Charge zu Charge etwas variieren, da es sich um ein reines Naturprodukt handelt. Die Pflanzerde ist mit dem RAL-Gütezeichen für Kompost ausgezeichnet.

Der Erwerb der Säcke mit Komposterde ist zu den regulären Öffnungszeiten der drei Wertstoffhöfe Bellheim, Rülzheim und Berg sowie der Grünannahmestelle Westheim, jeweils Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr und 12.45 bis 16.15 Uhr sowie Samstag von 8 bis 12.45 Uhr möglich. Weitere Infos unter www.kreis-germersheim.de/abfallwirtschaft .