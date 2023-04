Auf den Waldparkplätzen neben der L 538 zwischen Bellheim und Westheim kam es in den letzten Wochen zu mehreren Diebstählen aus abgestellten Autos, zuletzt am Samstagnachmittag zwischen 15 und 19 Uhr. An zwei Pkw haben die Diebe die Scheiben eingeschlagen und Wertgegenstände gestohlen. Die Polizei rät keine Taschen oder Mobiltelefone offen im Auto liegen zu lassen. Hinweise an die Polizei Germersheim, Telefon 07274 9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de.