In der Nacht von Sonntag auf Montag schlugen bislang unbekannten Täter die hintere Scheibe der Beifahrerseite eines Autos ein, das in der Klosterstraße geparkt war. Sie stahlen laut Polizei verschiedene Gegenstände im Wert von circa 1000 Euro. Zeugen sollen sich an die Polizei wenden, Telefonnummer 07274 9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de.