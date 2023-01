Werner Brodback, ehemaliger ehrenamtlicher Behindertenbeauftragter, Kommunalpolitiker und Handball-Funktionär in Lingenfeld, wird am heutigen Samstag 70 Jahre alt. Nach jahrzehntelangem Engagement in der Politik und im Sport hat er sich in die zweite Reihe zurückgezogen.

Eigentlich wollte sich Werner Brodback vor der Kommunalwahl 2019 aus der Politik verabschieden, besetzte auf der SPD-Liste den 23. Platz. Aber die Lingenfelder wählten ihn nach vorne, sodass Brodback nun gemeinsam mit seiner Tochter im Ortsgemeinderat sitzt. Der Jubilar ist ein erfahrener Kommunalpolitiker. Er war Vorsitzender des SPD-Ortsvereins und Fraktionsvorsitzender. Außerdem engagierte er sich zehn Jahre als ehrenamtlicher Behindertenbeauftragter der Verbandsgemeinde Lingenfeld. Seine große Liebe galt jedoch dem Sport: Brodback ist dem Handball verfallen, obwohl er diesen Sport selbst nie ausgeübt hat, sondern Fußballer war. Der Lingenfelder hat beim HSV alle Vereinsämter durchgemacht, wie er sagt. Er kümmerte sich um die Spielgemeinschaft mit den Schwegenheimern, die dem Verein die Zukunft sichert, seit mit der Goldberghalle 2016 die heimatliche Spielstätte geschlossen wurde. Zudem gründete er einen Förderverein für den HSV, über den seit 2018 für die gesamte Handballspielgemeinschaft Lingenfeld/Schwegenheim Spenden für den Spielbetrieb gesammelt werden.

Nach zwölf Jahren zog sich Brodback aus dem Vorstand zurück und übergab die Aufgaben in jüngere Hände. „Mit 70 Jahren kann man aus dem Unruhestand in den Ruhestand gehen und sich mehr Zeit für sich gönnen“, sagt der Jubilar. Seinen Geburtstag wird der Rentner, der früher als ITler bei der Rentenversicherung gearbeitet hat, im Kreis seiner Familie verbringen. Und als Sportfan wird er natürlich die derzeit laufende Handball-Weltmeisterschaft verfolgen. Sein Favorit ist Spanien. Der deutschen Nationalmannschaft wünscht er einen Viertelfinal-Einzug.