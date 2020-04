Werkzeuge und Navigationsgeräte haben unbekannte Tatverdächtige bei Fahrzeugaufbrüchen in der Nacht zum Samstag in Bellheim gestohlen. Die zwei betroffenen Firmentransporter waren frei zugänglich in der Straße In der Fellach abgestellt. Die Täter hatten laut Polizeibericht eine Fensterscheibe eingeschlagen und waren hierdurch in den Innenraum gelangt. Der Wert des Diebesgutes wird auf zirka 1000 Euro beziffert. Der Sachschaden wird auf 1500 Euro geschätzt. Derzeit liegen keine Täterhinweise vor. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim telefonisch unter 07274 9580 entgegen oder per E-Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de.