Gewaltsam Zutritt zu zwei Werkzeugcontainern auf einem Materiallager zwischen Bellheim und Hördt haben sich Unbekannte im Zeitraum zwischen Dienstag und Mittwoch verschafft. Dort entwendeten sie diverse Werkzeuge. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von zirka 10.000 Euro. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei entweder telefonisch unter 07274 958-0 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.