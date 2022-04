Unbekannte haben am Osterwochenende ein in der Rheinstraße abgestelltes Firmenfahrzeug aufgebrochen und diverse Werkzeuge wie Bohrhammer, Akku-Schrauber und Ähnliches gestohlen. Den Diebstahl bemerkten Mitarbeiter einer Montagefirma am Dienstag gegen 10 Uhr. Der Schaden liegt laut Polizei bei mehreren Hundert Euro. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizeiinspektion Wörth unter Telefon 07271 9221-0 entgegen.