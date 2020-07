Gegenstände im Wert von zirka 1000 Euro wurden aus einem Auto gestohlen, welches im Bereich der Straße An Fronte Beckers abgestellt war. Die Tat ereignete sich bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag. Bei den gestohlenen Gegenständen handelt es sich laut Polizei unter anderem um Werkzeuge, Dekoartikel sowie eine Sonnenbrille. Bislang ist noch nicht geklärt, wie der Täter in das Auto gelangt sind, da keine Aufbruchspuren ersichtlich waren. Täterhinweise liegen aktuell nicht vor. Hinweise zur Tat nimmt die Polizeiinspektion Germersheim telefonisch unter 07274/9580 entgegen.