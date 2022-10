Ein ehemaliger als Abstellraum genutzter Schuppen im Kinderhospiz „Sterntaler“ wurde zu einer Holz- und Tonwerkstatt umgebaut. Klienten des Median-Therapiezentrums haben diesen Umbau bewerkstelligt. Ein Projekt, von dem beide Seiten profitieren.

„Jetzt haben wir einen Raum, in denen wir mit den Kindern zum Beispiel auch Holz-, Ton- oder Specksteinarbeiten machen können“, freut sich Christian Woll, pädagogischer Leiter im Kinderhospiz „Sterntaler“. Im Sommer könne man dann noch auf den angrenzenden Hinterhof ausweichen, dann habe man noch mehr Platz für erkrankte Kinder und deren Geschwister. In der Werkstatt könnten die Kinder ihre eigenen Ideen kreativ umsetzen, es entwickelten sich bei der „Arbeit“ mitunter auch wertvolle Gespräche. „Alles kann, nichts muss“, sagt Woll. Mit der neuen Werkstatt sei ein seit einiger Zeit gehegter Wunsch des pädagogischen Teams in Erfüllung gegangen. Kreative Beschäftigung sei auch bei Entlastungsaufenthalten mit den Familien oder in der Trauerbewältigung hilfreich, sagt Woll, der auch Trauerbegleiter ist.

„Ich hatte ursprünglich Kontakt mit dem Hospiz aufgenommen, da wir Spielsachen, die in unseren Therapiebereichen hergestellt werden, spenden wollten“, erinnert sich Andrea Schwerdt, Leiterin des Therapiezentrums. Seitens des Kinderhospizes gab es großes Interesse an der Arbeit der soziotherapeutischen Einrichtung für chronisch mehrfach abhängige Frauen und Männer. So kam es zum gegenseitigen Besuch der Teams beider Häuser. Dabei wurde die Projektidee – Totalumbau des Schuppens – geboren.

Hundert Stunden Arbeit

Dazu wurde der Boden erneuert, Außenwände und Decken mit Paneelen verkleidet, Regale und ein Einbauschrank maßgenau angefertigt und montiert und letztlich alles neu gestrichen. Die Arbeit der Klienten war für das Hospiz unentgeltlich, lediglich die Materialkosten wurden von „Sterntaler“ übernommen. Valeri Schweigert, Schreinermeister und Arbeitstherapeut im Median-Therapiezentrum, hat das Projekt fachlich und therapeutisch begleitet. Sechs Klienten des Therapiezentrums hätten rund hundert Stunden für die neue Werkstatt im Hospiz gearbeitet – vor Ort in Dudenhofen oder vorbereitend im Therapiezentrum.

„Das Projekt hat uns an die Grenzen dessen gebracht, was wir leisten können“, zieht Andrea Schwerdt Bilanz, verweist aber gleichzeitig auf den therapeutischen Aspekt: „Die Wertschätzung, die die Klienten für ihre Arbeit erfahren haben, stabilisiert deren Selbstwertgefühl“, sagt sie. Die Klienten haben während der Projektarbeit durch entsprechende Anleitung den Umgang mit verschiedenen Materialien gelernt, aber auch ihre Teamfähigkeit, Kommunikation und das Gedächtnis wurde gefördert. Es habe vereinzelt auch schon andere externe, lokale Therapieprojekte gegeben. So habe die „Freilandgruppe“ schon Außenanlagen des Caritas-Altenzentrums teilweise umgestaltet, Klienten aus dem Arbeitstherapiebereich „Haustechnik“ hätten für den Kinderschutzbund oder für den SKFM Malerarbeiten durchgeführt. Auch sei schon der ein oder andere spezielle Möbelwunsch von Germersheimer Kindergärten erfüllt worden; diese Arbeiten seien aber innerhalb der Werkstätten im Therapiezentrum erledigt worden.

Therapie im Vordergrund

Man habe auch schon kleine Kreuze für die Kirche und für den Bundeswehrseelsorger hergestellt, Kreuze für die Verstorbenen der Flutkatastrophe im Ahrtal, nennt Andrea Schwerdt Beispiele. „Für uns steht immer die Therapie im Vordergrund“ betont Andrea Schwerdt. Daher sind derlei Arbeiten nur in Ausnahmefällen, ohne Zeitdruck und unter individueller Betrachtung des Nutzens für die Klienten und deren Leistungsfähigkeit möglich.

Im Kinderhospiz wird die Werkstatt nun möbliert und ausgestattet, dann kann darin gewerkelt werden. Die Zusammenarbeit mit dem Therapiezentrum – „eine superschöne, angenehme Kooperation“ – sei ihm auch eine Herzenssache gewesen, ein tolles Projekt sei daraus entstanden, betont Woll, der sich bei Bedarf eine erneute Kooperation gut vorstellen kann.