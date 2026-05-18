Die Sehnsucht nach Frieden ist groß. Die Künstlerin Kerstin Heidrich hat sich intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt. Zu sehen sind ihre Werke in der Friedenskirche.

Einen ganz besonderen Gottesdienst in der Friedenskirche mit dem Projektchor Hagenbach und der Vernissage der freischaffenden Künstlerin Kerstin Heidrich aus Hördt erlebten zahlreiche Besucher an Christi Himmelfahrt. „Liebe und Frieden sind das Fundament unseres Zusammenlebens. In liebevollem Mit- und Zueinander können wir viel bewegen“, sagte die Künstlerin in ihren Begrüßungsworten.

Sie hat zum Thema „Von Liebe + Frieden“ Bilder geschaffen. Die Friedenskirche in Wörth sah sie prädestiniert für ihre Ausstellung. Wie es dazu kam, erzählt sie. Der im November letzten Jahres in den Ruhestand gegangene Pfarrer Walter Riegel war in Kandel bei der Eröffnung ihrer kleinen Galerie dabei. „Er hat mich animiert, auch eine Ausstellung in der Friedenskirche zu machen. Das Thema habe ich mir selbst ausgesucht“, sagt sie. Was war da angebrachter angesichts der aktuellen Situation in der Welt und mit Bezug auf die Friedenskirche als das Thema Frieden. „Zudem hatte ich dazu schon einige Arbeiten angefertigt“, erzählt sie. Weitere neue gemalt hat sie gemalt – unter anderem das Bild mit dem Thema „Friedensangriff“.

Aufgewachsen in Brandenburg

Dieses sollte im Gottesdienst noch eine größere Rolle spielen. Pfarrerin Corinna Kloss und Pfarrer Andreas Pfautsch ließen die Besucher ein paar Minuten mit ihrem Nachbarn darüber nachdenken. Mehrere äußerten dann auch ihre Wahrnehmungen und Gedanken.

Kerstin Heidrich erzählt, dass sie schon als Kind immer malen wollte, während ihr Vater ihr einprägte: „Lern was Richtiges, malen ist brotlose Kunst.“ So absolvierte die jetzt 56-jährige Künstlerin, die bis zum 20. Lebensjahr in Brandenburg lebte, nach der Schulzeit eine Ausbildung zur Kinderkrippenerzieherin. Nach der Wende kam sie nach Karlsruhe. „Meine Eltern wollten, dass ich etwas Kaufmännisches lerne. Deshalb machte ich eine Ausbildung als Versicherungskauffrau, was mir aber nicht kreativ genug war“, sagt sie. Schließlich war sie in Karlsruhe bis 2015 als Erzieherin tätig. Zudem war sie auch als Fachlehrerin für geistig und körperlich Behinderte tätig.

Ausstellung dauert bis 31. August

„Da mein Mann in der Pfalz beschäftigt war, zogen wir nach Hördt um. Seit zehn Jahren bin ich jetzt freischaffende Künstlerin. Ich war Teilnehmerin an Kursen in der Villa Wieser in Herxheim und nun bin ich seit letztem Jahr dort selbst Dozentin und gebe Kurse für Aquarelle – mein großes Steckenpferd“, erzählt Heidrich. Sie hat auch vier Semester Kunst studiert, aber das Studium nicht abgeschlossen.

„In Hördt habe ich mein kleines Atelier und seit Mai 2025 die kleine Galerie in Kandel, wo ich dienstags und donnerstags von 12 bis 17 Uhr anwesend bin.“ Die Künstlerin liebt besonders Reisen, auf denen sie auch malt. Sie hat ihre Werke schon in vielen Ausstellungen präsentiert. Die Ausstellung in der Friedenskirche dauert noch bis zum 31. August.