Die Stadtwerke Germersheim haben bereits vor Jahren Ladestationen für Elektrofahrzeuge im Stadtgebiet aufgestellt. Nun sorgt ein Gesetz dafür, dass die Werke die Ladeinfrastruktur eigentlich aufgeben muss.

Zwei Ladestationen für Elektrofahrzeuge sind im Besitz der Stadtwerke Germersheim. Beide verfügen über je zwei Typ-2-Stecker. Bis zum Sommer wurden sie rege genutzt, waren tageweise von Dauerparkern, deren Fahrzeuge längst geladen waren, skrupellos belegt. Seit den Sommerferien kostet das Laden etwas und die Stationen sind meist frei – laden ist somit wieder möglich. Doch könnte sich das ändern, weil nächstes Jahr eine Frist ausläuft.

Kleinere Stadtwerke dürfen eigentlich in E-Ladestationen gar nicht mehr investieren, weil es im Energiewirtschaftsgesetz seit Juli 2021 eine entsprechende Passage gibt. Danach dürfen Betreiber von Elektrizitätsverteilernetzen weder Eigentümer noch Betreiber von Ladepunkten für E-Autos sein. Für große Stromkonzerne kein Problem. Für kleinere Stadtwerke – die in der Regel Netzbetreiber und Vertriebsgesellschaft in einem sind – gibt es eine Übergangsfrist. Und diese läuft Ende 2023 aus.

Wolfram Baumgartner, Geschäftsführer der Germersheimer Stadtwerke, sieht das erst einmal gelassen: „Wichtig für uns ist, dass die Ladesäulen funktionieren.“ Gerade gebe es Probleme mit der Abrechnung, wenn mit Kreditkarte bezahlt werden soll. Drei Akteure müssten hier zusammenspielen – Hardware, Software der Ladestation und die Abrechnungssoftware. Das führe manchmal zu Problemen. Der Stadtwerke-Chef erinnert sich auch an die ersten Ladesäulen, die die Stadt aufgestellt hatte und wieder abbauen musste, weil sie nicht gesetzeskonform waren. Die stehen Baumgartner zufolge seitdem im Hof der Stadtwerke. Nun seien Ladestationen der neueren Generation am Netz – allerdings derzeit mit den besagten Abrechnungsproblemen. Das Laden über eine App oder Ladekarte funktioniert.

Dass es das Gesetz gibt, das wegen der Trennung von Vertrieb und Netz nach der genannten Frist für die Stadtwerke den Weiterbetrieb in Eigenregie eigentlich untersagt, ist Baumgartner bekannt. Die Ladesäulen sind bei den Germersheimer Stadtwerken dem Vertrieb zugeordnet, so Baumgartner. Wenn das Gesetz unverändert bliebe, könnten die Werke entweder eine eigene Gesellschaft gründen „mit Bilanzen und Wirtschaftsplänen“, skizziert Baumgartner den großen Aufwand. Oder aber die Ladestationen würden verkauft – vielleicht an die Stadt oder ein anderes Unternehmen. Eine Entscheidung habe aus seiner Sicht noch Zeit – wichtiger sei momentan auf die durch den Gesetzgeber sich dauernd verändernden Bedingungen mit Gasumlage, dann wieder den Wegfall der Umlage und des geplanten Gaspreisdeckels unter einen Hut zu bringen. „Keiner weiß, wie das funktionieren soll“, sagt Baumgartner. Das heißt für die Stadtwerke und ihre Kunden, erst einmal abwarten.