Am 1. Januar 2021 wird die vereinbarte Fusion der Sparkassen Germersheim-Kandel und Südliche Weinstraße vollzogen. Dabei kommt es zu Veränderungen der Gebührenstruktur. Fragen dazu beantwortet der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Germersheim-Kandel, Siegmar Müller.

Herr Müller, ab 1. Januar soll es eine Kontoführungsgebühr für Sparkonten/Sparbücher beziehungsweise Tagesgeldkonten geben. Ist diese Information richtig und wenn ja, wie hoch wird diese Gebühr sein?

Im Rahmen einer Teilharmonisierung zum 1. Januar 2021 und der notwendigen Angleichung der Preise der beiden bisherigen Sparkassen führen wir für unsere Tagesgeldkonten einen Preis von 1,50 Euro monatlich ein.

Nach unseren Informationen sollen diese Kontoführungsgebühren Kunden erlassen werden, die ein Depot bei der Sparkasse führen oder bereits ein Verwahrentgelt (Negativzins) zahlen. Stimmt das? Wenn ja, warum werden diese Kunden bei den Kontoführungsgebühren bevorzugt, obwohl es sich doch eher um wohlhabende Kunden (Verwahrentgelt ab 100.000 Euro) handeln müsste.

Bei Kunden mit Depotkonto wird die Leistung „Depot“ bereits bepreist. Für die Wertpapierabwicklung ist jedoch ein Verrechnungskonto notwendig, das bei diesen Kunden über das Tagesgeld abgebildet wird. Die Regelungen zum Verwahrentgelt können nicht so pauschal betrachtet werden.

Diese stellen bisher einzelvertraglich vereinbarte Regelungen dar.

Ist damit zu rechnen, dass im Zusammenhang mit der Fusion die günstigeren Kontomodelle der Sparkasse Germersheim-Kandel an die teureren Girokonto-Modelle der Sparkasse Südliche Weinstraße angeglichen werden?

Eine pauschale Aussage, welche Kontomodelle günstig oder teuer sind, kann so nicht getroffen werden, da die Kontomodelle der jeweiligen bisherigen Sparkasse unterschiedliche Leistungen enthalten. Derzeit stehen die Entscheidungen bezüglich künftiger Kontomodelle noch aus. Bis auf Weiteres gelten für unsere Kunden weiterhin die bisherigen Preise für Girokontomodelle.

Gibt es weitere Veränderungen, die mit der Fusion auf Kunden der Sparkasse Germersheim-Kandel zukommen, zum Beispiel Anpassung von Kontomodellen, Anpassungen im Online-Banking?

Im Rahmen einer Unternehmensfusion ist eine vollumfängliche Harmonisierung des Betriebes notwendig, um nach Abschluss als vereinigtes Institut am Markt agieren zu können. Über notwendige Veränderungen werden wir unsere Kunden rechtzeitig informieren.

Wie weit ist die Fusion fortgeschritten? Gibt es bereits feste Termine, ist der 1. Januar 2021 fix für die Sparkasse Südpfalz?

Am 30. Juni 2020 wurde der Zusammenschluss der Sparkasse Germersheim-Kandel und der Sparkasse Südliche Weinstraße durch die Unterschrift des öffentlich-rechtlichen Vertrages juristisch besiegelt und vorher in den zuständigen Gremien positiv entschieden. Mit dem Zusammenschluss entsteht am 1. Januar 2021 die Sparkasse Südpfalz mit rund 800 Mitarbeitern und über 5 Milliarden Bilanzsumme. Der Zusammenschluss der beiden Sparkassen ist ein über einen längeren Zeitraum – über die rein rechtliche Fusion hinaus – andauernder Prozess. Ab 1. Januar 2021 werden wir am Markt als Unternehmen „Sparkasse Südpfalz“ auftreten. Die technische Fusion beider Häuser erfolgt voraussichtlich Mitte Mai 2021. Dann werden die Kunden- und Datenbestände beider Häuser zusammengeführt.

Mit welchen neuen Geschäftsfeldern wird die Sparkasse Südpfalz an den Start gehen?

Zum 1. Januar ändert sich für unsere Kunden zunächst nichts an den Geschäftsfeldern der bisherigen Sparkassen. Die Fusion ermöglicht eine höhere Leistungsfähigkeit, die eine stärkere Spezialisierung und somit in Zukunft eine Erweiterung der Geschäftsfelder erlaubt. Für die Kunden der künftigen Sparkasse Südpfalz werden die Strukturen vertraut