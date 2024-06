Die Bürger in Maximiliansau, Schaidt und Wörth können sich in den kommenden Wochen für die Anbindung an das Glasfasernetz, mit dem sie in Höchstgeschwindigkeit im Internet surfen können. Dafür startet Deutsche Glasfaser am 29. Juni die Nachfragebündelung.

Deutsche Glasfaser ist der führende Glasfaserversorger für den ländlichen Raum in Deutschland. Das Unternehmen hat bereits in vielen Orten in der Südpfalz das Glasfasernetz ausgebaut oder ist aktuell dabei. Nun soll auch in Maximiliansau, Schaidt und Wörth ein Glasfasernetz gebaut werden. Um die Pläne umsetzen zu können, müssen laut Mitteilung der Deutschen Glasfaser bis zum Stichtag am 28. September die Bürger in den Ausbaugebieten einen Vertrag mit dem Unternehmen abschließen. „So erhalten sie einen kostenfreien Glasfaseranschluss bis ins Haus oder in die Wohnung. Wenn mindestens 33 Prozent der anschließbaren Haushalte in Maximiliansau, Schaidt und Wörth mitziehen, steht dem Ausbau nichts mehr im Wege“, teilt die Deutsch Glasfaser mit.

Die neue Infrastruktur berücksichtige alle Haushalte in den Ausbaugebieten und schaffe die Voraussetzung, dass auch Nachzügler noch angeschlossen werden könnten. Dann allerdings müssten diese Haushalte die Anschlusskosten selbst tragen.

Infoabende und Servicepunkte

Wie die Deutsche Glasfaser ankündigt, sollen die Bürger ausführlich über den Netzausbau, die buchbaren Produkte und Leistungen sowie den Projektverlauf auf drei Infoabenden und in den eigens eingerichteten Servicepunkten in Schaidt (Jugendraum EG im Bürgerhaus, Hauptstraße 121) und in Maximiliansau (Versammlungsraum 1, EG im Bürgerhaus, Hermann-Quack-Straße 1) sowie im Servicemobil in Wörth (Festhalle, Am Festplatz 1. Der Servicepunkt in Schaidt ist ab dem 10. Juli mittwochs von 15 bis 18 Uhr und in Maximiliansau ab dem 11. Juli donnerstags von 15.30 bis 18.30 Uhr geöffnet. In Wörth ist das Servicemobil 9. Juli zu folgenden Zeiten geöffnet: dienstags von 9 bis 13 Uhr.

Infoabende sind am Mittwoch, 3. Juli, 19 Uhr, in der Tullahalle in Maximiliansau, am Donnerstag, 4. Juli, 19 Uhr, in der Festhalle Wörth und am Montag, 8. Juli, 19 Uhr, in der Kulturhalle Schaidt geplant. Dabei soll bei einer Präsentation über das Projekt informiert werden. Zudem stehen Experten für Fragen zur Verfügung. Auf Wunsch werden Mitarbeiter der Deutschen Glasfaser die Bürger zu Hause beraten. Einen solchen persönlichen Beratungstermin können Interessierte auch unter der Rufnummer 02861 9834 318 vereinbaren. Darüber hinaus können sich die Bürger über die Servicehotline 02861 890 60 900 beraten lassen und einen Vertrag abschließen.

Info