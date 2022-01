Um Mediziner fürs im Bau befindliche Ärztehaus zu interessieren, ist ein Werbefilm geplant. Es gibt einen neuen Interessenten.

Das vor der Fertigstellung stehende Ärztehaus am Ortseingang von Bellheim ist für die Gemeinde ein wichtiger Standortfaktor, auch im Hinblick auf die Ansiedlung von Neubürgern. Das wurde in der Vergangenheit immer wieder betont. Allein die Suche nach Ärzten gestaltet sich schwierig. Um mehr Aufmerksamkeit zu erzeugen, soll nun ein kurzer Werbefilm gedreht werden. Das beschloss der Gemeinderat. In einem ersten Angebot für einen zwei-, drei Minuten langen Videofilm ist von rund 1700 Euro die Rede, sagte Ortsbürgermeister Paul Gärtner. Der Film soll möglichst bald gedreht und veröffentlicht werden, weil „es eilt“, so die übereinstimmende Meinung der Ratsmitglieder. Was Radiowerbung anbetrifft, so sollen noch einmal Angebote eingeholt werden. Das Angebot eines Regionalsenders stieß auf Ablehnung. Nach Auffassung der Ratsmehrheit muss man bundesweit werben, weil in der Region der Markt im Hinblick auf Mediziner bereits „abgegrast ist“.

Im nichtöffentlichen Sitzungsteil habe er den Rat darüber informiert, dass sich ein Augenarzt für eine Praxis im Ärztehaus interessiert, sagte Gärtner nach der Sitzung der RHEINPFALZ. Zu der Praxis gehöre eine Penthousewohnung im Obergeschoss. Diese habe man geplant für den Fall, dass sich ein Mediziner niederlassen will, aber auf die Schnelle keinen geeigneten Wohnraum finden könne.

Nach früheren Aussagen Gärtners hat sich bereits eine Hautärztin für das Ärztehaus gefunden. Es soll Ende April fertig werden und rund achteinhalb Millionen Euro kosten.