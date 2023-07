Karlsruhe. Für das Sammeln von Wetterdaten benötigt die Stadt Unterstützung. Interessierte können sich bis zum 16. Juli als Wetterdatensammlersammler bewerben und erhalten leihweise einen tragbaren Wettersensor, der an einem Fahrrad befestigt wird.

Die Teilnehmer fahren mit diesem Sensor auf ihren gewöhnlichen Strecken durch die Stadt und sammeln dabei Stadtklimadaten. Das Umweltforschungszentrum (UFZ) in Leipzig wird diese Daten für wissenschaftliche Zwecke nutzen, die Stadt für Projekte der Klimaanpassung. Die Ergebnisse werden anonymisiert veröffentlicht. Wer Interesse hat und eigene Wetterdaten erheben möchte, kann als Bürgerwissenschaftlerin oder -wissenschaftler im „Citizen Science“ Teil des CityCLIM-Projekts in Karlsruhe werden. Das Projekt stellt 20 Wettersensoren bereit, mit denen von Mitte Juli bis Mitte September Daten wie Temperatur und relative Feuchte in der Stadt gesammelt werden können, wie es in einer Mitteilung dazu heißt.

EU-Pilotprojekt

Hintergrund ist, dass Karlsruhe im Sommer häufig Hitzewellen erlebt. Aufgrund des sogenannten Wärmeinseleffekts ist die Innenstadt nachts bis zu sieben Grad wärmer als das umliegende ländliche Gebiet. Das kann zu einer reduzierten Lebensqualität tagsüber und in der Nacht zu schlechterem Schlaf führen. Im Extremfall kann es schwerwiegende gesundheitliche Folgen haben.

Um die Stadt besser an geänderte Klimabedingungen anzupassen, sind Erkenntnisse über das Stadtklima auf lokaler Ebene erforderlich. Das EU-geförderte Projekt CityCLIM hat zum Ziel diese Daten zu sammeln. Für Karlsruhe als Pilotstadt in diesem Projekt werden Wetter- und Klimadienste entwickelt, die speziell auf Städte zugeschnitten sind. Damit werden neue Erkenntnisse zu den lokalen Bedingungen gewonnen und die Planung für Extremwetterereignisse unterstützt.