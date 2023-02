Die Narren retten die abendländische Kultur und belegen dabei ganz friedlich, dass so manche Diskussion etwas überhitzt geführt wurde.

Was war das mal wieder knapp! Fast wäre das Abendland untergegangen und das alles nur wegen der Bürokratie. Wir erinnern uns: Ein Fasnachtsumzug nach dem anderen im Kreis wurde abgesagt. Und was sollte schuld sein? Das erweiterte Polizei- und Ordnungsbehörden-Gesetz. Da wurde hektisch diskutiert, mit Verantwortlichen in Mainz telefoniert und konferiert. Und Schuld daran waren natürlich „die da oben“ in der Landesregierung. Vor allem für die Opposition, was jetzt nicht vollkommen überrascht. Und da Empörung als Grundhaltung offensichtlich vielen Spaß macht, schlugen die Wogen in den sozialen Netzwerken hoch.

Die Kernfragen lauteten: Kann man die Sicherheit bei Fasnachtsumzügen und anderen Veranstaltungen überhaupt noch gewährleisten? Beziehungsweise: Ist es überhaupt noch möglich die amtlichen Vorgaben zu erfüllen? Das klang fast so, als hätten vor der Pandemie auf den Straßen ausnahmslos wilde, ungeregelte Orgien getobt und das Thema Sicherheitskonzept sei quasi über Nacht aufgeploppt. Auch unangenehm auffallende betrunkene junge Menschen sind offensichtlich ein plötzlich auftauchendes, unkontrollierbares Völkchen, dem kein Einhalt geboten werden kann.

Das stimmt so natürlich nicht. Neuburg und Ottersheim hatten zum Beispiel schon vor Jahren genug schlechte Erfahrungen gesammelt, um Konsequenzen zu ziehen. Der Zug in Ottersheim findet schlicht nicht mehr statt. In Neuburg hingegen erarbeitete man ein Sicherheitskonzept, engagierte Security und hatte deshalb wenig Emotionales zur erhitzten Debatte beizutragen.

Der Untergang der abendländischen Feierkultur im Landkreis konnte also noch einmal abgewendet werden, den Narren sei Dank. In Rheinzabern, Jockgrim, Hagenbach, Neuburg und Berg hatte man einen Umzug gewagt und gewonnen. Natürlich reisten Fasnachter aus den Gemeinden an, in denen es diesmal eine Absage gab. Aber passiert ist nichts, es gab sogar eher weniger Alkoholopfer als in den vorherigen Jahren. Stattdessen Party auf den Straßen, Feiern vorm Rathaus und das alles ganz friedlich.

Wer also als Vereinsvorsitzende oder Ortsbürgermeister dieses Jahr ein Fest oder auch nur einen kleinen Umzug plant, kann sich bestimmt gerne vertrauensvoll an die Organisatoren dieser Fasnachtsumzüge wenden. Bloß sollte man ihnen nach der großen Sause auch eine kleine Pause gönnen – die haben sie sich redlich verdient.