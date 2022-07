Ein seltenes Schauspiel zeigte sich am Donnerstag über Maximiliansau. Mehrere Sonnenschirme und Sonnensegel schossen über dem Wohngebiet Sparbenhecke, durch Windböen angehoben, nach oben und tanzten kurz über Häusern und Parkplätzen. Da die Erdanziehung dann doch die Oberhand zurück eroberte, donnerten die unfreiwilligen Fluggeräte zurück zur Erde – teils in Einzelteile zerlegt. Getroffen wurde augenscheinlich niemand. Für die Besitzer stand ein Suchspiel an.