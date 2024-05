Am Montag gegen 16.25 Uhr kam es in Weingarten im Einmündungsbereich der Wilhelmstraße/Hauptstraße zu einem Unfall zwischen einem Bus und einem Pkw. Der Busfahrer und der Autofahrer waren hinsichtlich der Schuldfrage unterschiedlicher Ansicht. Während des Unfalls waren mehrere Fahrgäste im Bus, die jedoch ausstiegen, bevor die Polizei eintraf. Die Polizei bittet Gäste, die im Bus der Linie 590 von Germersheim Richtung Landau Hauptbahnhof unterwegs waren und Angaben zum Unfallhergang machen können, sich zu melden, telefonisch unter 072749580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de. Es entstand ausschließlich Sachschaden.