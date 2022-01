Die Polizei ist dringend auf der Suche nach Zeugen, die Angaben über einen Verkehrsunfall am Freitagabend auf der B36 machen können. Nach bisherigem Sachstand fuhr ein 29-Jahre-Lexus-Fahrer, kurz nach 19 Uhr auf der B 36 in Fahrtrichtung Mannheim. Zwischen Eggenstein und Leopoldshafen soll plötzlich ein weißer VW Tiguan vom rechten auf den linken Fahrstreifen gewechselt haben, um einen vor ihm fahrenden Pkw-Führer zu überholen. Hierbei soll er den Fahrtrichtungsanzeiger nicht betätigt haben. Um einen Zusammenstoß mit dem Tiguan zu vermeiden, leitete der 29-Jährige eine Vollbremsung ein und touchierte in der Folge eine Schutzplanke. Trotz des entstandenen Sachschadens von rund 5000 Euro, setzte der Tiguan-Fahrer seine Fahrt in Richtung Linkenheim-Hochstetten fort. Im Einmündungsbereich der Georg-Adam-Lang-Str./Hochstetter Straße konnte der Lexus-Fahrer den Flüchtigen stellen und ihn auf den Unfall ansprechen. Der Fahrer des Tiguan gab dem 29-Jährigen gegen lediglich an, dass er für den Unfall selbst verantwortlich sei. Auf die durch den 29-Jährigen verständigte Polizeistreife wollte der 62-Jährige nicht warten und ging davon. Zur Klärung des Unfallhergangs werden Zeugen gebeten sich unter der Telefonnummer 0721/967180 zu melden.