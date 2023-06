Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der Klosterstraße war in den vergangenen Tagen kein Durchkommen. Auf der linken Straßenseite ist eine große Baustelle. Rechts war der Platz vor der Sankt-Jakobus-Kirche großräumig abgesperrt. Als Vorsichtsmaßnahme. Die Schlagzeile „Mann von Uhrenzeiger erschlagen“ will schließlich keiner in der Zeitung lesen. Was war da los?

Von Michael Schwab

Bei einer Begehung im Kirchturm der katholischen St. Jakobus Kirche war festgestellt worden, dass einer der Zeiger gefährlich verrostet war.