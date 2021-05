Geschäfte öffnen wieder, Betriebe fahren langsam wieder hoch – und wer kümmert sich um die Kinder der Beschäftigten, nachdem Kitas und Schulen noch geschlossen sind, die Großeltern aus Gesundheitsgründen nicht als Betreuung infrage kommen?

Die Betriebskitas („Sternchen“) in Wörth und Germersheim beim größten Arbeitgeber der Region sind gemäß den behördlichen Vorgaben derzeit geschlossen. Für Mitarbeiter, die nicht in Kurzarbeit sind, gilt, wo immer möglich soll mobil von zu Hause gearbeitet werden. „Überall dort, wo vor Ort in den Betrieben gearbeitet wird, achten wir auf größtmöglichen Gesundheitsschutz“, sagt Annika Pflüger, die Pressesprecherin des Lkw-Werkes in Wörth. Dort wird seit Montag die Produktion wiederhochgefahren, nachdem einige Wochen Corona-Stillstand geherrscht hatte.

Sollte eine Betreuung von Kindern aufgrund geschlossener Schulen, Kindergärten oder Kindertagesstätten nötig sein und mobiles Arbeiten von zu Hause ist nicht möglich, können die Beschäftigten im Lkw-Werk und im Global Logistics Center in Absprache mit der Führungskraft Gleitzeit oder Urlaub nehmen. Zudem könnten Erziehende mit Kindern bis zum 12. Lebensjahr das tarifliche Zusatzgeld 2020 in acht freie Tage wandeln. Pflüger: „Voraussetzung ist, dass die Kinderbetreuungseinrichtungen durch die aktuelle Situation nicht geöffnet haben und keine Alternative zur Verfügung steht.“

„Viele sind systemrelevant“

Der Germersheimer Bürgermeister Marcus Schaile verweist darauf, dass auch Kitas und Grundschulen in städtischer Trägerschaft gemäß Landesvorschrift nach wie vor geschlossen bleiben. Die Mitarbeiter der vielen Firmen, die durchgearbeitet haben, müssten gefundene Betreuungslösungen noch eine Weile beibehalten. Schaile ist aber nicht abgeneigt, das Wort „systemrelevant“ durchaus großzügig auszulegen und eine die Notbetreuung zu ermöglichen. „Für mich sind die Kassiererinnen im Supermarkt genauso systemrelevant wie alle, die die Infrastruktur, Wasser, Strom, aufrecht erhalten. Es geht nicht nur um das systemrelevante Gesundheitswesen.“

Die Notbetreuung in den Kitas umfasst maximal 10 Kinder pro Gruppe. Die Bürgermeister seien kreisweit im Gespräch, um auch schon die Hygienevoraussetzung für die ab nächsten Montag beginnenden Schulöffnungen zu schaffen. Schaile: „Die Schüler werden Alltags-Masken tragen müssen, die Eltern sind verantwortlich, dass ihre Kinder Masken haben.“

Zehn Kinder maximal

Zehn Kinder insgesamt in der Notbetreuung – das ist die Höchstzahl, die derzeit in den Kindergärten der Verbandsgemeinde Rülzheim gilt. In der katholischen Kita St. Georg in Hördt ist dieses Maximum erreicht. „Ganz am Anfang waren wir bei sechs Kindern, seit einigen Tagen steigt die Nachfrage“, berichtet die Leiterin Stephanie Verlohner. Sie führt dass darauf zurück, dass jetzt wieder mehr Berufsgruppen arbeiten gehen. „Es waren aber nie alle zehn Kinder gleichzeitig da“, nicht zuletzt, weil die Eltern „wirklich nur die Tage in Anspruch genommen haben, wo es gar nicht anders möglich war.“ Das Angebot können derzeit Familien nutzen, in denen beide Elternteile arbeiten, eines davon in einem systemrelevanten Beruf. Diese Regel, inklusive der Kinderanzahl, gilt bis 4. Mai. Stephanie Verlohner geht davon aus, dass der Bedarf weiter steigt. In den vergangenen Tagen hätten vermehrt Daimler-Mitarbeiter und Berufstätige nach Betreuung gefragt, die ab Mai wieder zur Arbeit gehen, etwa Friseure. Die Kita-Leiterin wartet nun auf Anweisungen des Ministeriums und der Verwaltung für die Zeit nach dem 4. Mai.

Was kommt nach dem 4. Mai?

„Ich weiß bisher noch nicht, wie es danach weitergeht“, sagt auch Sabine Hartmann, Leiterin der kommunalen Kita „Raupe Nimmersatt“ in Lingenfeld. Sechs Gruppen hat die Kita normalerweise, in die Notbetreuung seien seit der Schließung nur zwei Kinder gekommen. „Ich bin erstaunt, wie geduldig die Eltern sind und wie sie das weitgehend alleine auf die Reihe bringen.“ Sabine Hartmann merkt ebenfalls, dass der Bedarf steigt: „Diese Woche haben wir vier bis fünf Kinder, ab Mai werden es noch mal mehr.“ Noch sei die Nachfrage gut händelbar.

Da ab 4. Mai noch mehr Berufsgruppen in den Dienst zurückkehren, etwa Lehrer, rechnet auch der Kreisbeigeordnete Christoph Buttweiler, zuständig für Jugend, Schulen und Soziales, mit steigendem Bedarf. Die erweiterte Notbetreuung, die das Landesjugendamt vorsieht, soll sich verstärkt für nicht-systemrelevante Berufe öffnen. Weiterhin sollen laut Land aber maximal zehn Kinder pro Kita-Gruppe aufgenommen werden.

Zahlen & Fakten: Schüler in der Notbetreuung

Seit der Schulschließung Mitte März sind im Landkreis Germersheim bis am Dienstag 86 Schüler in 32 Gruppen betreut worden. Die teilt der Kreisbeigeordnete Christoph Buttweiler mit und bezieht sich auf Angaben des Landes. In 28 Schulen wurden Kinder betreut, in 16 nicht. Eine Schule habe keine Rückmeldung abgegeben. Das Angebot wurde vor allem von Grundschülern genutzt. Darauf lassen die Zahlen in den weiterführenden Schulen schließen, die Butteiler am Dienstag abgefragt hat: Keine Betreuung wurde bislang in den Realschulen Kandel und Germersheim, an den IGSen Rülzheim und Rheinzabern sowie an der Berufsbildenden Schule in Anspruch genommen. Jeweils ein Schüler besuchte die Carl-Bentz-Schule Wörth, das Goethe-Gymnasium Germersheim und die Förderschule Rülzheim. Zwei Kinder wurden in der IGS Kandel und in der Nardini-Schule Germersheim betreut. Erst für diese Woche sind am Europa-Gymnasium Wörth und an der Richard-von-Weizsäcker-Realschule Germersheim jeweils ein Schüler angemeldet. In der Lingenfelder Realschule wurden bislang vier Kinder betreut. An mehreren Schulen sei bereits ein höherer Bedarf ab 4. Mai angemeldet, so Buttweiler.

Einwurf

Einfach nur Glück

Läden sind wieder offen, Schulen nehmen nächste Woche für ausgewählte Klassen den Unterricht auf, das gesellschaftliche Leben nimmt in kleinen Schritten Fahrt auf. Wegen dieser Lockerung der Corona-Restriktionen rechnet das Land spätestens ab Mai mit einem höheren Bedarf an Notbetreuungsplätzen in Kitas. Und appelliert in einem Schreiben an die Einrichtungen, „Vorbereitungen vor Ort“ zu treffen. Gleichzeitig soll die maximale Gruppengröße wie bisher zehn Kinder nicht überschreiten. Wie das funktionieren soll, lässt das Land noch offen. Einfach nur Glück ist es, dass bislang nur wenige Familien das Angebot überhaupt nutzen, Eltern sich unter enormer Anstrengung selbst organisieren und so in vielen Kitas noch Kapazitäten frei sind. Die Maximalzahlen werden trotzdem bald erreicht sein, nicht erst dann sollten Lösungen auf den Tisch. Mundschutzpflicht und Abstandsregeln für Kita-Kinder sind nicht wirklich alltagstauglich. Eine Möglichkeit könnte sein, Plätze zu splitten, also tagesweise unter Familien aufzuteilen. Einige Kitas denken darüber bereits nach.