Es sollte eine bequeme Reise zur Hochzeit der Enkelin werden. Schnell gebucht über die App der Deutschen Bahn. Doch ein kleiner Fehler führt zu großen Kosten und Frust. Die Deutsche Bahn sieht darin kein Problem.

Es sollte so einfach sein. Am Handy machte Michaela Mariani aus Ottersheim das, was sie schon mehrfach gemacht hat: Sie buchte eine Bahnfahrt für ihre Eltern über die App der Deutschen Bahn.