Martin Kraus ist ein Germersheimer Urgestein. Mit seinem mobilen Reisebüro sorgte er für Furore in der Branche. Doch die rosigen Zeiten sind vorbei, sagt der Unternehmer.

Es ist schon einige Jahre her, da strandete eine Kegelgruppe in ihrem Hotel in Tunesien. Die Unterkunft war überbucht, die über ein Jahr zuvor gebuchten Zimmer standen nicht zur Verfügung. Also bestieg Martin Kraus, Inhaber des gleichnamigen Reisebüros, noch am Tag des Hilferufs ein Flugzeug und klärte die Sache direkt vor Ort. „Die Kunden haben ich heute noch“, erinnert sich der 77-Jährige schmunzelnd.

Warteschlangen vor Büro

1986/87 seien die Zeiten noch rosig gewesen. Damals standen die Kunden vor seinen beiden Reisebüros in Germersheim Schlange. Doch nach wenigen Jahren wurde Martin Kraus der Rummel zu stressig. Er gab die Büros auf und kaufte sich dafür einen Bus, den er mit Bildschirmtext und Telefon wie ein Büro ausstatten ließ. Das mobile Reisebüro, mit dem er direkt zu seinen Kunden nach Terminvereinbarung vor die Haustür kam, war geboren. „Das hat eingeschlagen wie eine Bombe“, erinnert er sich stolz.

Auch wenn zunächst nicht alle von der Idee überzeugt waren: 90 Prozent der Reiseveranstalter hatten ihre Verträge gekündigt. „Es gab Lästerer und Spötter“, sagt Kraus. Doch dann kamen Artikel in der RHEINPFALZ, Filmteams standen vor der Tür ... und schnell waren auch die Ehefrau und die beiden Töchter im Einsatz, um die große Nachfrage zu bedienen. „Das waren 20-Stunden-Tage, die letzten Beratungen habe ich damals um 23 Uhr gemacht, weil ich flexibel war.“ Der Einzugsbereich reichte bis Heilbronn oder Pforzheim, im Jahr sei er über 80.000 Kilometer gefahren, habe 13 Fahrzeuge verbraucht, sagt Kraus.

Tourismus stets im Blick

Mit dem mobilen Reisebüro habe er damals Germersheim in der Tourismusszene in den Blickpunkt gerückt, war bei allen großen Messen stets vor Ort. Denn Tourismus war für ihn schon immer ein Herzensanliegen, betont er. Sei es, dass er sich als Kommunalpolitiker für einen Schiffsanleger oder die Fußgängerzone in Germersheim eingesetzt hatte. Oder dass er beruflich Reisenden zu Urlauben in aller Welt verhalf. Dabei fuchst es den temperamentvollen Kraus durchaus, dass er sich das Modell „mobiles Reisebüro“ damals nicht hat patentieren lassen – schließlich seien in Deutschland inzwischen knapp 9000 mobile Berater unterwegs, teils selbstständig, teils im Auftrag der großen Anbieter.

Doch die rosigen Zeiten sind vorbei: Seit der Pandemie habe die Branche einen Knacks, berichtet Kraus. Die Anzahl der Reisebüros sei von 31.000 auf zwischen 7500 und 8000 gesunken. Inzwischen böten ja sogar Discounter und Banken Reisen an, dazu käme die Konkurrenz durch das Internet. Hier müsse man mithalten können, sagt Kraus, dies laufe vor allem über den Preis und die Beratung. „Ich biete keine Abendflüge und keine frühen Rückflüge an, da verlieren Sie ja zwei Tage“, schildert Kraus ein Beispiel.

Reisende suchen Erholung

In den vergangenen Jahrzehnten hatte Kraus sämtliche Kriege und Krisen überstanden. Nun habe der Irankrieg zu weiteren Einbußen von 60 Prozent gesorgt. Ziele im arabischen Raum sind weggefallen, auch Flüge nach Asien – die ja größtenteils über Drehkreuze im Nahen Osten laufen – wurden gestrichen. Dazu käme die Verunsicherung über etwaige Kerosinzuschläge. Pauschalreisen seien gerade sehr gefragt und auch die Sicherheit, die eine Buchung über ein Reisebüro bieten kann. „Der direkte Draht ist der große Vorteil“, egal ob an der Destination gerade ein Vulkan ausbricht oder ein Reisepass verloren wurde. Während vor 20 Jahren noch Städtereisen nach Paris, Dublin oder Rom der Renner gewesen seien, „stehen die Leute jetzt so unter Stress, dass sie Erholung suchen“, lautet seine Beobachtung.

Inzwischen hat Kraus seinen Bus, das frühere mobile Reisebüro abgemeldet, und ist auf seinem Fahrrad mit Koffer, Laptop und Mobiltelefon unterwegs. Weiter gilt: Für den ersten Termin nimmt er sich ausführlich Zeit und kommt selbst beim Kunden vorbei. Danach läuft der Kontakt über Mail und Telefon. Dabei kommt er komplett ohne soziale Medien aus. „Niemals!“, betont er. Stattdessen setzt Kraus lieber auf Flugblätter oder eben durch die Weiterempfehlung durch seine vielen Stammkunden.

Ans Aufhören denkt der 77-jährige Kraus noch lange nicht, merkt allerdings schmunzelnd an, dass er jetzt mehr auf seinen Feierabend achte. Selbst verreist er vor allem, um dann vor Ort 20 bis 30 Hotels unangekündigt zu besuchen – und einige im Zweifel von seiner Liste zu streichen. Und was ist nun das Lieblingsziel des Reiseprofis? Hier schüttelt Kraus entschieden den Kopf: „Jedes Land ist schön – man muss nur die richtige Einstellung mitbringen.“