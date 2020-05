Viele arbeiten seit einigen Wochen tageweise oder sogar die ganze Woche über im Home-Office. Damit das nicht zu unangenehmen Überraschungen bei der Stromrechnung führt, gibt die Energieberatung der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz (VZ) Tipps zum Strom sparen.

Beim Computer beeinflusst die Bauart und die Leistungsfähigkeit den Stromverbrauch erheblich. So verbraucht laut VZ ein Standard-Laptop für typische Büroanwendungen während eines achtstündigen Arbeitstages im Dauerbetrieb etwa eine Fünftel Kilowattstunde. Bei einem etwa gleichstarken Desktop-PC darf mit dem dreifachen Verbrauch gerechnet werden. In sechs Wochen Home-Office macht das zwei Euro Stromkosten beim Laptop und sechs Euro beim Desktop-PC. Hoch gerüstete Gamer-PCs sollten nicht über einen längeren Zeitraum im Home-Office verwendet werden, empfiehlt die VZ. Deren wesentlich höhere Leistungsfähigkeit führt auch bei Textverarbeitung, Tabellenkalkulation und Surfen im Internet zu höherem Verbrauch. In Arbeitspausen sollte jeder PC in den Energiesparmodus versetzt werden, dann verringert sich der Verbrauch bereits deutlich.

Zu richtigen Großverbrauchern von Strom sind Router geworden, die den PC mit dem Internet verbinden. Auch deren Verbrauch lässt sich verringern. Bei vielen Modellen lassen sich die Datenübertragungsfunktionen zeitlich begrenzen und etwa nachts abschalten – was den Energieverbrauch verringert. Wer nachts außerdem Wlan-Empfänger komplett ausschaltet, verringert damit auch den Stromverbrauch des Routers.

Info

Kostenlose telefonische Beratungstermine können unter 0800 6075600 vereinbart werden. Anfragen können auch per E-Mail an anergie@vz-rlp.de gestellt werden.