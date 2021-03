3514 Verkehrsunfälle ereigneten sich im vergangenen Jahr im Landkreis Germersheim. Das sind 677 Unfälle weniger als im Jahr zuvor. Die Polizeiinspektion Wörth, die durch B 10 und A 65 mehr Unfälle zu verzeichnen hat wie ihre Kollegen in Germersheim, vermeldet einen Rückgang um rund 25 Prozent (-582 Unfälle). Die PI Germersheim hatte 95 Unfälle weniger – beide Inspektionen führen es auf den Lockdown durch die Corona-Pandemie zurück. Aber im Falle von Wörth gibt es einen weiteren Grund: das Ende der Baustellen auf der B 10 (Fahrbahnerneuerung und Rheinbrückensanierung).

Weniger Personenschäden

Minimal zurückgegangen ist die Gesamtzahl der Unfälle mit Personenschäden – wobei in Germersheim es mehr Leichtverletzte gab als im Jahr zuvor. Zwei Verkehrstote zählt die Unfallstatistik der Germersheimer Polizei, keinen Toten gab es in Wörth. Sowohl Unfälle unter Beteiligung der Gruppe „junger Fahrer“ als auch unter Beteiligung von Senioren nahmen im Kreis stark ab. Ebenso rückläufig waren in beiden Dienstgebieten die Zahl der Wildunfälle – insgesamt krachte es in Zusammenhang mit Wild 433 Mal (549 im Jahr 2019).

Radfahrer mehr gefährdet

Zugenommen haben die Unfälle unter Beteiligung der Radfahrer im Kreis – 215 im Jahr 2020, 200 im Jahr zuvor. An 33 Unfällen waren Pedelecs beteiligt.