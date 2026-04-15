Der Landkreis organisiert die Schulbuchausleihe neu – und spart damit einen Batzen Geld. Was sich für Eltern ändert.

Bislang hatte der Landkreis Germersheim einen Dienstleister mit der Rücknahme, dem Packen und der Ausgabe der Lehrbücher rund um den Schuljahreswechsel in den weiterführenden Schulen beauftragt. Im nächsten Schuljahr werden Mitarbeiter der Kreisverwaltung sowie Aushilfen einen Großteil dieser Aufgaben selbst erledigen.

Ab Juni werden Azubis und Schulsekretariate bei der Rücknahme der alten Bücher in den Schulen helfen, erläuterte Katrin Stephan von der Fachabteilung der Verwaltung in der Sitzung des Schulträgerausschusses. In den Sommerferien werden die Bücherbündel für die weiterführenden Schulen in Germersheim, Lingenfeld und Bellheim von Mitarbeitern des Fachbereichs gepackt. Für die anderen Schulen übernimmt weiterhin ein Dienstleister das Packen.

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Ausgabe am ersten Schultag

In der letzten Ferienwoche werden 17 Aushilfen, hauptsächlich Schüler, eingestellt, die die Pakete auf alle weiterführenden Schulen im Kreis verteilen. Die Ausgabe an die Kinder und Jugendlichen findet dann - das ist neu - am ersten Schultag nach den Ferien statt. Dabei sollen Lehrer unterstützen. Bislang mussten Familien die Leihbücher an bestimmten Tagen zum Ende der Ferien abholen. „Die Eltern müssen sich nun nicht mehr anstellen und haben keinen Stress mit Terminen“, so Katrin Stephan. Nachholtermine gibt es in der ersten Schulwoche.

Das neue Prozedere spart Geld, genauer gesagt rund 250.000 Euro. Hätte die Verwaltung wie bisher alle Aufgaben – inklusive der Bücherrückgabe im Schuljahr 2026/27 – an einen externen Dienstleister übertragen, wären rund 300.000 Euro dafür fällig geworden. Auf die ursprüngliche Ausschreibung dieses Gesamtpaktes hatte sich allerdings niemand beworben.