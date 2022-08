Mit einem Spendenaufkommen von 40.000 Euro aus dem diesjährigen Hungermarsch des Vereins „Indienhilfe – Pater Franklin“ liegen die Einnahmen gut 12.000 Euro niedriger als im vergangenen Jahr.

„Die Einnahmen werden weniger“, so der Vorsitzende des Vereins, Hubert Borger, die Spendenbereitschaft nehme deutlich ab. Gründe dafür sieht er in der Inflation und der Unsicherheit durch den Ukraine-Krieg. Das bedeute, „dass uns Geld fehlt für neue Projekte“. Mit den aktuellen Einnahmen könnten die laufenden Projekte aber weitergeführt und die Einrichtungen in Indien unterhalten werden. Es fehle aber Geld für was Neues. „Wir müssen auch die Folgekosten für neue Projekte einkalkulieren“, so Borger weiter. Da es nicht sicher sei, ob der Rückgang der Spendengelder dauerhaft sein werde, wolle sich der Verein auf die laufenden Projekte konzentrieren, um sie nicht zu gefährden.

Wie schon 2021 hatte der Verein statt des traditionellen Hungermarsches in Hagenbach zu einem individuellen Hungermarsch aufgerufen, bei dem jeder entweder selbst eine gewisse Strecke laufen und für die dabei zurückgelegten Kilometer eine gewisse Spendensumme einzahlen oder einfach nur spenden konnte. Während im Jahr 2021 mit 52.000 Euro noch mehr Spendengelder eingingen als in 2020, waren es in diesem Jahr nur 40.000 Euro.

Einrichtungen in Indien laufen wieder normal

Die Einrichtungen in Indien laufen derzeit „wieder normal“. Die während der Corona-Pandemie zuhause gebliebenen Kinder sind mittlerweile wieder alle in die Einrichtungen zurückgekehrt, wie Pater Franklin (82) im Juli berichtete. „Welch ein Jubel und Freude, wenn ich zu ihnen komme“, schreibt er. Noch im März hatte er von der großen Not berichtet. Die Armen könnten sich vor Corona nicht schützen „und sterben ohne Medizin und Hilfe in ihren Hütten, still und leise in der Hoffnung auf ein besseres Leben im Nirwana“. Kinder hätten keine Chance, wenn sie in Armut geboren werden. Er könne es daher verstehen, wenn viele von ihnen „bei uns Missionaren“ abgegeben werden in der Hoffnung, wir würden sie aufnehmen, versorgen und ausbilden. Durch die Hilfe des Vereins „Indienhilfe“ hätten sie die Chance für „ein einfaches, aber trotzdem gutes Leben“. Ohne diese „hätten wir keine Chance, so viele Kinder zu retten“.

In der Zwischenzeit sei wieder etwas Normalität eingekehrt, schreibt Pater Franklin. Die Hitzewelle mache aber vielen zu schaffen. Sie sei unerträglich für die Patres, aber noch viel schlimmer für die Kinder und Armen. In Wasserpfützen versuchten sie, sich zu waschen oder gar daraus zu trinken. Durch die Hitze vertrockne die Ernte, „viele werden Hunger leiden“. Es gebe aber auch Hoffnung. Die Spendengelder aus Deutschland „füllen uns die Hände zum Weitergeben“. Man könne nur Gott bitten, „dass er euch alles Gute vergilt, was ihr für unsere armen Kinder tut“.

