Mit 1637 Amphibien hat der Vogel- und Naturschutzverein (VNR) in diesem Jahr etwas weniger Tiere eingesammelt und vor dem sicheren Tod gerettet als im vergangenen Jahr mit 1986. Schon seit Jahren baut der Verein an der Straße zwischen „Moby Dick“ und Waldrand im Frühjahr einen Krötenschutzzaun auf. Amphibien, die aus dem Wald kommen, werden eingesammelt und über die Straße gebracht. Auch in diesem Jahr haben die Rülzheimer Pfadfinder beim Aufbau des Zauns kräftig mitgeholfen. Unter den eingesammelten Amphibien waren 1123 Erdkröten, 266 Springfrösche, 193 Grünfrösche, 49 Grasfrösche, fünf Wechselkröten und ein Bergmolch. Das Rekordergebnis aus dem vergangenen Jahr konnte nicht erreicht werden, bedauert VNR-Vorsitzender Reinhold Hartweg. Die Wanderung ins Laichgewässer hat aufgrund der milden und feuchten Witterung schon Ende Januar begonnen, der Zaun war zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nicht errichtet.