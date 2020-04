Nach einem Rekordjahr beim Hafenumschlagbetrieb Freyer werden dieses Jahr wohl etwas kleinere Brötchen gebacken – nicht nur wegen der Corona-Krise. Eine größere Investition ist abgeschlossen, andere müssen noch warten. Eigentum an Fahrzeugen und Geräten hilft derzeit, die laufenden Kosten zu reduzieren.

Es sei zwar nicht dramatisch, aber auch am Hafenumschlagsbetrieb Freyer gehe die Corona-Krise nicht spurlos vorbei. Das berichtet Geschäftsführer Peter Freyer. So seien beim Schrott die Mengen und Preise eingebrochen, weil in der Türkei momentan nichts mehr gekauft werde. Wenn es hoffentlich bald wieder vorbei ist, sei das kein Problem. Ähnlich sei es beim Roheisen, weil die Automobil-Industrie ruhe, sowie beim Sand und Kies, der aus dem Elsass komme. Hier zeichne sich ein Mangel ab. Die Werke hätten Schwierigkeiten zu liefern. Unter anderem weil es zu wenige Genehmigungen für neue Kiesgruben gebe, und nun kämen noch Probleme beim Personal hinzu – aus Gesundheitsgründen. Seine Vorräte würden langsam weniger, reichten aber noch drei, vier Wochen. Wenn sich auf dem Gebiet nichts ändere, wäre das in der Folge nicht gut für die Baubranche, urteilt Freyer.

Sehr gut laufe hingegen der Umschlag von Hartweizen, der für die Nudelproduktion benötigt werde. Die dreifache Menge im Vergleich zum Vorjahr. Trotzdem mache dieses Produkt nur einen geringen Anteil vom Gesamtumschlag des Betriebs aus, dessen Gelände auch über einen Bahnanschluss verfügt. Freyer weist darauf hin, dass noch nicht ganz klar ist, ob das mit der momentan großen Nachfrage nach Nudeln zusammenhängt, die den Mühlen helfe. Der Hartweizen werde aus dem belgischen Gent angeliefert und lege mengenmäßig in der Regel immer dann zu, wenn in Deutschland nicht geerntet wird.

Siebte große Lagerhalle

Gut gehe das Geschäft mit Lebensmittelpapieren, etwa für Milchtüten, Etiketten, Teebeutel und Kaffeefilter. Das Lager sei voll. Deshalb hat Freyer nach eigenen Angaben zum 1. April eine neue, 1800 Quadratmeter große Lagerhalle in Betrieb genommen, in die er rund 700.000 Euro investiert hat. Es sei die zweite gleichgroße Halle für Lebensmittelpapiere. Insgesamt verfüge er nun über sieben Lagerhallen mit insgesamt etwa 10.000 Quadratmetern Fläche: fünf am Nordufer des Germersheimer Hafens und zwei am Südufer.

Getrennt habe er sich mangels Perspektive von einem anderen Geschäftszweig: von der Aufbereitung von Rost- und Kesselasche, die im Kohleheizkraftwerk in Kaiserslautern anfalle (Stichwort: alternative Energien).

Investitionspläne wegen Corona verschoben

Befragt zu den unmittelbaren Auswirkungen der Corona-Krise auf den Betriebsablauf sagt Freyer, dass momentan der Verkauf an Privatkunden ruhe. Die geplante Neueinstellung von zwei weiteren Mitarbeitern habe er vorerst hinten angestellt – es bleibt also zunächst bei den rund 25. Das gelte auch für den geplanten Bau zweier weiterer Lagerhallen. Auf einen bestellten Lastwagen werde er wegen der Lage in der Automobilindustrie wohl warten müssen. Ein gemietetes Gerät habe er zurückgegeben. Als Vorteil empfindet er, in diesen Zeiten, Fahrzeuge und Geräte im Eigentum zu haben, weil so die laufenden Kosten reduziert würden. Zudem habe jeder seiner Fahrer seinen eigenen Lastwagen beziehungsweise seine eigene Maschine, was Entlastung bei den momentanen Hygieneanforderungen bedeute, Stichwort: Desinfektion.

Die Corona-Krise sorgt laut Freyer allerdings auch für Entspannung. Zum einen bei den Fahrern – zumindest bei einem Teil. Denn „die Lkw-Parkplätze sind voll und die Straßen leer – keine Staus“. Zudem sei es derzeit viel leichter, Transporteure und Dienstleister zu finden.

„Wir sind breit aufgestellt“

Entspannt zeigt sich auch Freyer, und zwar hinsichtlich der Geschäftsentwicklung in diesem Jahr. Ihm sei bewusst, dass es nach dem Rekordjahr 2019 mit einem Plus von 20 Prozent beim Umsatz, der im Jahr zuvor bei sieben Millionen Euro gelegen habe, nun etwas weniger werde. Für das Plus sorgte ein Großauftrag in Philippsburg, wo ein neues Umspannwerk gebaut wird. Dazu lieferte Freyer per Schiff im vergangenen Jahr rund eine halbe Million Tonnen Kies aus regionalen Gruben. Um den gestiegenen Schiffsverkehr zu bewältigen, wurde 2019 die Kaimauer am Nordufer für einen zweiten Liegeplatz verlängert; ein dritter befindet sich am Südufer. Was Freyers Gewissheit verstärkt, mit dem Familienbetrieb gut durch das Jahr zu kommen: „Wir sind breit aufgestellt.“ Neben dem Hafenumschlag verdient er sein Geld mit der Lagerung und dem Lkw-Transport unter anderem von Steinen, Schrott, Sand und Zellulose.